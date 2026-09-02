Λάρισα: Ομόφωνα ένοχος ο 58χρονος εκπαιδευτικός για ασέλγεια σε μαθήτρια – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 58χρονος εκπαιδευτικός για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης μαθήτριας, σε σχολείο στη Λάρισα.

Η υπόθεση, που τελέστηκε το 2025, εκδικάστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, που καταδίκασε τον εκπαιδευτικό σε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατ’ εξακολούθηση και σε βαθμό πλημμελήματος για πορνογραφία ανηλίκων.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατούνταν με την ιδιότητα του προσωρινά κρατούμενου από τον Απρίλιο του 2025.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρικτή υπόθεση

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο εκπαιδευτικός έλαβαν χώρα σε σχολείο νομού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας το 2025.

Η ανήλικη μαθήτρια αποκάλυψε αρχικά στην ψυχολόγο του σχολείου όσα συνέβαιναν με τον κατηγορούμενο στις αίθουσες του σχολείου, κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων, αλλά και την επικοινωνία που είχε μαζί του μέσω μηνυμάτων. Η ψυχολόγος ενημέρωσε την διευθύντρια και στη συνέχεια μαζί την οικογένεια της ανήλικης, η οποία απευθύνθηκε στις Αρχές.

Παραδέχτηκε την πορνογραφία, αρνήθηκε την ασέλγεια

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε, κατά την απολογία του, μόνο την κατηγορία σχετικά με την πορνογραφία και αρνήθηκε ότι τέλεσε οποιαδήποτε πράξη με την ανήλικη η οποία, όπως ανέφερε, τον προσέγγισε πρώτη για να τον ρωτήσει για θέματα θρησκείας, καθώς ο ίδιος είχε και την ιδιότητα του θεολόγου.

Στη συνέχεια, κατά τους ισχυρισμούς του, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ζητήματα σεξουαλικής φύσεως και ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύματα.

Ομόφωνα ένοχος

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου ακολούθησε η αγόρευση του εισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε την ενοχή του και για τις δύο πράξεις κάνοντας ειδική μνεία στα στοιχεία της δικογραφίας, όπως την κατάθεση της ψυχολόγου, από τα οποία, όπως ανέφερε, δεν προκύπτει ότι όσα κατέθεσε η ανήλικη είναι αναληθή.

Το δικαστήριο τελικά με ομόφωνη απόφαση κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για την ασέλγεια και την πορνογραφία και μετά την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.