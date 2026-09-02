Κουτσούμπας: Μέσω TikTok η απάντηση στον πρωθυπουργό για την «Ελλάδα 2030» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030» μέσω βίντεο στο TikTok, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική αφήγηση περί «Ελλάδας 2.0» και καλώντας σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στην απάντησή του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέδειξε τα προβλήματα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και των ελλείψεων σε Υγεία και Παιδεία, προτείνοντας έναν διαφορετικό δρόμο για το μέλλον της χώρας.

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Δημήτρης Κουτσούμπας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσω TikTok απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030».
  • Το ΚΚΕ επέκρινε τον πρωθυπουργό για την επιλογή ενός AI βίντεο, τονίζοντας ότι «χρειάζεται μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού».
  • Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ κάλεσε τον λαό σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030» και ζητώντας «λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία».

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Μέσω TikTok απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι επόμενος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη και το πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το προσεχές Σάββατο.

Όπως επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχετική ανακοίνωση, «με ένα AI βίντεο επέλεξε ο Κ. Μητσοτάκης να παρουσιάσει τη δική του “Ελλάδα 2.0” και μάλλον όχι τυχαία, γιατί χρειάζεται μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλ. οι κίνδυνοι που μεγαλώνουν από την πολεμική εμπλοκή της χώρας, η ακρίβεια, οι μισθοί που τελειώνουν στα μισά του μήνα, τα εξαντλητικά ωράρια, τα νοσοκομεία και τα σχολεία με τις τεράστιες ελλείψεις και να εμφανιστεί στη θέση τους μια Ελλάδα “πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, πιο δίκαιη”…».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με TikTok video και αξιοποιώντας με διαφορετικό τρόπο το GPS για να δείξει την πραγματική διαδρομή προς το 2030, δίνει τη δική του απάντηση και καλεί τον λαό στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30 στην πλ. ΧΑΝΘ, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

«Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030»

«Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού! Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη! Στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία – Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!», αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Κουτσούμπας.

Δείτε το βίντεο:

@twra_kke📌 Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει στον Κ. Μητσοτάκη για την “Ελλάδα 2030” με ένα TikTok video 🔴 Με ένα AI βίντεο επέλεξε ο Κ. Μητσοτάκης να παρουσιάσει τη δική του “Ελλάδα 2.0” και μάλλον όχι τυχαία, γιατί χρειάζεται μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλ. οι κίνδυνοι που μεγαλώνουν από την πολεμική εμπλοκή της χώρας, η ακρίβεια, οι μισθοί που τελειώνουν στα μισά του μήνα, τα εξαντλητικά ωράρια, τα νοσοκομεία και τα σχολεία με τις τεράστιες ελλείψεις και να εμφανιστεί στη θέση τους μια Ελλάδα «πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, πιο δίκαιη»… 👉 Ο Δ. Κουτσούμπας, με TikTok video και αξιοποιώντας με διαφορετικό τρόπο το GPS για να δείξει την πραγματική διαδρομή προς το 2030, δίνει τη δική του απάντηση και καλεί τον λαό στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30 στην πλ. ΧΑΝΘ. 💬 Συγκεκριμένα αναφέρει: “Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού! Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη! Στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία – Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!”.♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

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