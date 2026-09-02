Φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλώρινας.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 32 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Στις 21:15 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.