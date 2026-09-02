Φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλώρινας.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 32 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.
Στις 21:15 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026