Έβρος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου – Στη μάχη κι ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου, στον Έβρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026