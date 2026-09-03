Έβρος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου – Στη μάχη κι ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ελικόπτερο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου, στον Έβρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε οχήματα.
  • Στην επιχείρηση συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου, στον Έβρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.

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