Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Διακινητής παράτυπων μεταναστών επιχείρησε να διαφύγει πεζός

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Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή παράτυπων μεταναστών έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (3/9), στη Θεσσαλονίκη. Ο 36χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας και δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και επιχειρώντας να διαφύγει.

Τελικά, συνελήφθη ύστερα από πεζή καταδίωξη, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, που δεν είχαν μαζί τους τα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σε βάρος του 36χρονου, σύμφωνα με το thestival.gr, σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, που διενεργεί την προανάκριση.

Η καταδίωξη

Πιο αναλυτικά, χθες το βράδυ, ο 36χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ενώ όταν πραγματοποιήθηκαν σήματα για διενέργεια ελέγχου, εκείνος δεν συμμορφώθηκε σε αυτά και ανέπτυξε ταχύτητα. Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει, πλην όμως συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και συγκεκριμένα στον χώρο των αποσκευών, βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί (εκ των οποίων 2 ανήλικοι), στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα μεταφοράς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.