Κυρανάκης και Πέτσας υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το ζήτημα της ελάφρυνσης των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, με την κυβέρνηση να εξετάζει τις δημοσιονομικές της δυνατότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στον ANT1,τοποθετήθηκε εκ νέου, σχετικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) .

Επανέλαβε τη διαχρονική θέση του υπέρ της μείωσής του, εξηγώντας παράλληλα τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις, που απαιτούνται για να εφαρμοστεί μία τέτοια παρέμβαση.

Όπως είπε, προκειμένου να προχωρήσει η μείωση, θα πρέπει να γίνει δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ελληνικό αίτημα, ώστε το σχετικό δημοσιονομικό κόστος να μην προσμετρηθεί στο όριο δαπανών.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Αν γίνει αυτό, προφανώς θα υπάρξει μεγάλη μείωση στην αντλία. Αυτό που βλέπει ο κόσμος και αυτό που βάζει στο ρεζερβουάρ του θα είναι πολύ χαμηλότερα», ανέφερε.

Πέτσας: «Είναι πάγια θέση μου η μείωση των φόρων»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά,τονίζοντας ότι:

«Είναι πάγια θέση μου η μείωση των φόρων ειδικά όταν έχουμε μια εξωτερική διαταραχή που προκαλείται από τους πολέμους. Τότε πρέπει οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους κι ένα από τα εργαλεία που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, είναι η μείωση των φόρων. Άρα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που υπάρχουν από τον κοινοτικό κανονισμό θα μπορούσε να γίνει και την έχω εισηγηθεί εδώ και μήνες».