Λάρισα: «Έμεινα από μπαταρία και ταξιτζής μου ζήτησε 10 ευρώ για να με βοηθήσει να βάλω μπροστά το αυτοκίνητο»

Μία απρόσμενη και δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε, περιγράφει Λαρισαίος,, ο οποίος καταγγέλλει πως του ζητήθηκαν 10 ευρώ, για τη χρήση φορητού εκκινητή μπαταρίας, προκειμένου να μπορέσει να θέσει ξανά σε λειτουργία το αυτοκίνητό του.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στο onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 8.35, στην οδό Φαρσάλων, στο ύψος της πλατείας Αβέρωφ και μπροστά από την πιάτσα των ταξί, στο κέντρο της Λάρισας.

Ο καταγγέλλων, είχε σταθμεύσει για λίγα λεπτά, στο σημείο. Όταν επέστρεψε στο όχημά του, διαπίστωσε πως η μπαταρία είχε αδειάσει και το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να πάρει μπροστά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, χρειάστηκε τη χρήση φορητού εκκινητή μπαταρίας. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, για τη συγκεκριμένη βοήθεια, του ζητήθηκε το ποσό των 10 ευρώ.

«Η ταρίφα είναι 10 ευρώ»

Στην προσπάθειά του να βρει άμεσα μία λύση ώστε να καταφέρει να πάει στη δουλειά του, απευθύνθηκε σε οδηγούς ταξί που βρίσκονταν στην πιάτσα, εκτιμώντας ότι κάποιος από αυτούς ενδεχομένως να διέθετε φορητό booster. Ο πρώτος οδηγός, όπως αναφέρει, του απάντησε ότι δεν είχε τέτοιο εξοπλισμό. Στη συνέχεια απευθύνθηκε σε έναν δεύτερο οδηγό ταξί, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, του είπε ότι μπορούσε να τον βοηθήσει, ζητώντας του όμως το αντίτιμο των 10 ευρώ.

Μάλιστα, ο Λαρισαίος υποστηρίζει ότι ο οδηγός τού ανέφερε πως αυτό ήταν το ποσό, που είχε συμφωνηθεί μεταξύ οδηγών ταξί για αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο ίδιος αρνήθηκε να καταβάλει τα χρήματα και επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Αστυνομία, ζητώντας να ενημερωθεί εάν μία τέτοια χρέωση, προβλέπεται από το νόμο.

Όπως ο ίδιος αναφέρει, από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε έλαβε την απάντηση ότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν ήταν νόμιμη και του συστήθηκε να απευθυνθεί στην οδική βοήθεια και να προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού.

Τελικά κάλεσε την οδική βοήθεια, η οποία έθεσε το αυτοκίνητό του, ξανά σε λειτουργία. Ο καταγγέλλων επιμένει ότι δεν ζήτησε τεχνική εργασία, επισκευή ή κάποια άλλη επαγγελματική υπηρεσία.

«Η αλληλεγγύη αξίζει 10 ευρώ»;

Όπως σημειώνει, ο οδηγός ταξί δεν θα χρειαζόταν να μετακινηθεί από την πιάτσα, να καταναλώσει καύσιμα ή να αφιερώσει σημαντικό χρόνο, καθώς το μόνο που ζητήθηκε ήταν η χρήση ενός εκκινητή μπαταρίας, για λίγα δευτερόλεπτα.

«Το ζήτημα δεν είναι τα 10 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως εκείνο που τον ενόχλησε ήταν η λογική της οικονομικής χρέωσης για μία τόσο απλή πράξη βοήθειας. Η καταγγελία θέτει παράλληλα και συγκεκριμένα ερωτήματα γύρω από το κατά πόσο μπορεί ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί να ζητά αμοιβή για μία τέτοια ενέργεια, εάν υπάρχει προβλεπόμενη χρέωση και, στην περίπτωση που πρόκειται για υπηρεσία έναντι αμοιβής, εάν θα έπρεπε να εκδίδεται το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.

«Τι συμβαίνει όταν μία απλή πράξη ανθρώπινης αλληλεγγύης μετατρέπεται αυτομάτως σε οικονομική συναλλαγή;» διερωτάται, για να καταλήξει πως για τον ίδιο το πραγματικό ερώτημα δεν είναι εάν η συγκεκριμένη βοήθεια άξιζε 10 ευρώ, αλλά εάν «η ανθρώπινη αλληλεγγύη αξίζει μόνο 10 ευρώ».