Γερμανία: Ενίσχυση του AfD και αίτημα για άμεση παραίτηση του Μερτς καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις στη Γερμανία καταγράφουν ενίσχυση του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και δυσφορία για τις κυβερνητικές επιλογές του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Άνω του 50% των ερωτηθέντων ζητά την παραίτησή του, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) από την AfD παγιώνεται πλέον πάνω από τις επτά μονάδες.

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Διεθνή Νέα

Αρχική φωτογραφία: Michael Kappeler/dpa/picture alliance, Edit: Κατερίνα Χαμαλέλη
Αρχική φωτογραφία: Michael Kappeler/dpa/picture alliance, Edit: Κατερίνα Χαμαλέλη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να ενισχύει την παρουσία της στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας, δυσφορία για τις κυβερνητικές επιλογές του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς εκφράζει η πλειονότητα των πολιτών.
  • Σύμφωνα με δημοσκόπηση, άνω του 50% των ερωτηθέντων ζητά την παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς, καθώς το AfD προηγείται με ποσοστά έως 29,5%.
  • Οι διαδοχικές ήττες του CDU οφείλονται στην αδυναμία του κόμματός του να φροντίσει για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, επηρεάζοντας και τις εξελίξεις εν όψει των εκλογών του 2027 σε πέντε κρατίδια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να ενισχύει την παρουσία της στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας, δυσφορία για τις κυβερνητικές επιλογές του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς εκφράζει η πλειονότητα των πολιτών και σε δημοσκόπηση άνω του 50% των ερωτωμένων ζητά την παραίτησή του.

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Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών δικτύων n-tv/rtl, το AfD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποσοστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι Πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% (-1) και η Αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένουν στο 12%.

Στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για την BILD, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 29,5% (+0,5), ενώ το CDU παραμένει στο 19,5%. Το SPD ακολουθεί με 13,5% (+1), όπως και οι Πράσινοι (-0,5), ενώ η Αριστερά βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10,5% και χωρίς μεταβολή της δύναμής της.

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Άνω του 50% των ερωτώμενων ζητά την παραίτηση του Μερτς

Στο ερώτημα της πρώτης δημοσκόπησης, εάν ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να παραιτηθεί από την καγκελαρία, το 55% των ερωτηθέντων απαντά καταφατικά, με το 40% να δηλώνει αντιθέτως ότι επιθυμεί την παραμονή του στο αξίωμα. Την αποχώρηση του Φρίντριχ Μερτς ζητά το 81% των ψηφοφόρων της AfD και το 65% αυτών της Αριστεράς, ενώ ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του CDU, αλλαγή καγκελάριου επιθυμεί το 21%. Την ίδια άποψη εκφράζει το 39% των Πρασίνων και το 43% των Σοσιαλδημοκρατών.

Σύμφωνα επίσης με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, το 81% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι διαδοχικές ήττες του CDU το τελευταίο διάστημα οφείλονται στην αδυναμία του κόμματος να φροντίσει για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Το 66% απαντά ότι το πρόβλημα είναι ο Φρίντριχ Μερτς και το 64% η αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων, κυρίως σχετικά με την ανάληψη νέου χρέους.

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Εν όψει των εκλογών του 2027 σε πέντε κρατίδια

Η κατάσταση στο εθνικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει και τις εξελίξεις τοπικά, ειδικά εν όψει των εκλογών του 2027 σε πέντε κρατίδια (Ζάαρλαντ, ΣλέσβιγκΧολστάιν, Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, Βρέμη, Κάτω Σαξονία). Σε σημερινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, το CDU του πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας και επίδοξου διαδόχου του Φρίντριχ Μερτς Χέντρικ Βουστ βρίσκεται στο 29%, έχοντας χάσει 3 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση και 10 μονάδες τον τελευταίο χρόνο. Η AfD ακολουθεί με 22% (+2), οι Πράσινοι με 18% (+1), το SPD χωρίς μεταβολή με 14% και η Αριστερά με 8% (+2).

Την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ζητά τουλάχιστον ένας στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) από την προπορευόμενη Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παγιώνεται πλέον πάνω από τις επτά μονάδες.

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