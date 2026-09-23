Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό πλοίο, νεκρός ο Ουκρανός καπετάνιος – Στις φλόγες αποθήκες τροφίμων στην Οδησσό

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Σε επικίνδυνη κλιμάκωση των πληγμάτων κατά της εμπορικής ναυτιλίας προχώρησε η Ρωσία, πλήττοντας ξένο εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα και προκαλώντας τον θάνατο του Ουκρανού καπετάνιου του, μεταδίδει το πρακτορείο UNN.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αρχή Λιμένων της Ουκρανίας (USPA) τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, το πλήγμα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Τη νύχτα της 23ης Σεπτεμβρίου, οι Ρώσοι έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα», αναφέρεται σε ανάρτηση της USPA στο Telegram.



Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία τελικά κατασβέστηκε, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας προχώρησε στην άμεση εκκένωση των μελών του πληρώματος.



«Ο καπετάνιος του πλοίου έχασε τη ζωή του. Πρόκειται για άλλη μια τρομοκρατική πράξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενάντια στην πολιτική ναυτιλία. Αυτή τη φορά, η ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή ενός Ουκρανού ναυτικού. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος πλοιάρχου. Ο κόσμος πρέπει να δει και να αξιολογήσει καταλλήλως τη εσκεμμένη τρομοκρατία της Ρωσίας κατά της πολιτικής ναυσιπλοΐας και των ανθρώπων που διασφαλίζουν τη λειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων», σημείωσε η Αρχή Λιμένων.

Πλήγματα και σε υποδομές στην Οδησσό

Η επίθεση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα χτυπημάτων που επηρέασαν και την ευρύτερη περιοχή της Οδησσού.

Όπως γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Περιφέρειας της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, «οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε λιμενικές και πολιτικές υποδομές. Ο εχθρός έβαλε στο στόχαστρο ένα εμπορικό φορτηγό πλοίο υπό σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Ξέσπασε πυρκαγιά. Ο πλοίαρχος του πλοίου, Ουκρανός πολίτης, σκοτώθηκε».

«Το υπόλοιπο πλήρωμα εκκενώθηκε. Η φωτιά έχει πλέον σβηστεί. Παράλληλα, δέχθηκαν διπλή διαδοχική επίθεση αποθηκευτικοί χώροι που χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη φαρμάκων, προϊόντων οικιακής χρήσης και διατροφής. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», έγραψε ο Κίπερ.



Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε παρόμοιο χτύπημα που σημειώθηκε τον Αύγουστο, όταν η Ρωσία επιτέθηκε σε ξένο φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που μετέφερε ουκρανικό σιτάρι στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ουκρανού ναυτικού και τον τραυματισμό ακόμη τριών.