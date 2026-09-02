Αγρίνιο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης – Εκδόθηκε Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από το μεσημέρι της Τρίτης (1/9). Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει αρχίσει έρευνες, ενώ εκδόθηκε και missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

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Χαμόγελο του Παιδιού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης (1/9).
  • Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, ενώ εκδόθηκε και missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Η Παναγιώτα Π. έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα και γαλάζιο τζιν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης (1/9).

Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν το μεσημέρι της Τρίτης την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει αρχίσει έρευνες για τον εντοπισμό της ενώ εκδόθηκε και missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Παναγιώτα Π. έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, γαλάζιο τζιν παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κίτρινη τσάντα.

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