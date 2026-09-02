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Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης (1/9).

Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν το μεσημέρι της Τρίτης την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει αρχίσει έρευνες για τον εντοπισμό της ενώ εκδόθηκε και missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Παναγιώτα Π. έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, γαλάζιο τζιν παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κίτρινη τσάντα.