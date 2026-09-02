e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν το “χρώμα” του χρήματος έως και τις 4 Σεπτεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους

Το "χρώμα" του χρήματος βλέπουν έως και τις 4 Σεπτεμβρίου χιλιάδες δικαιούχοι  από τον e-ΕΦΚΑ και τη  ΔΥΠΑ.

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ΔΥΠΑ
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Το “χρώμα” του χρήματος βλέπουν έως και τις 4 Σεπτεμβρίου χιλιάδες δικαιούχοι  από τον e-ΕΦΚΑ και τη  ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:

  • στις 3 Σεπτεμβρίου 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • στις 4 Σεπτεμβρίου 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • έως τις  4 Σεπτεμβρίου 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 3 Σεπτεμβρίου 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Η ΔΥΠΑ δίνει:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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