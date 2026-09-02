e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν το “χρώμα” του χρήματος έως και τις 4 Σεπτεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους

Το "χρώμα" του χρήματος βλέπουν έως και τις 4 Σεπτεμβρίου χιλιάδες δικαιούχοι από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Oικονομία