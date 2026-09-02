Κομοτηνή: Συνελήφθη 68χρονος «Vor V Zakone» – Είχε κρυμμένο πιστόλι, χειροβομβίδα και δεκάδες φυσίγγια

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Ένας 68χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου στην Κομοτηνή, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε κρυμμένος οπλισμός.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Στην έρευνα συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 68χρονος φέρεται να κατέχει τον τίτλο «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», έναν τίτλο που αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα και κατέσχεσαν:

ένα πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια,

μία χειροβομβίδα χωρίς τον πυροκροτητή της,

τον πυροκροτητή της χειροβομβίδας,

έναν εφεδρικό γεμιστήρα πιστολιού με ένα φυσίγγιο,

66 φυσίγγια και 2 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

ένα μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του,

δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί στη Γερμανία, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο 68χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.