Ολυμπιακός: Επίσημο το «αντίο» στον Ροντινέι – Συνεχίζει στη Σάντος ο Βραζιλιάνος μπακ

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Ροντινέι, με τους «ερυθρόλευκους» να αποχαιρετούν τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος.
Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τον 34χρονο, τόσο στα ελληνικά όσο και στα πορτογαλικά.
«Ροντινέι, σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί!
Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!», αναφέρεται στο μήνυμα των «ερυθρόλευκων».
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Την ίδια ώρα, η Σάντος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον σύλλογο της πατρίδας του και ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
RODINEI É DO SANTOS! ⚪️⚫️
Com carreira vitoriosa no Brasil e na Europa, o lateral-direito, que estava no Olympiacos, da Grécia, assinou contrato com o Peixão até o final de 2027. Bem-vindo, Rodinei! 🐳 pic.twitter.com/aJDHx6HanW
— Santos FC (@SantosFC) September 2, 2026