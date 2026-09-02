Ολυμπιακός: Επίσημο το «αντίο» στον Ροντινέι – Συνεχίζει στη Σάντος ο Βραζιλιάνος μπακ

Ο Ροντινέι αποχώρησε επίσημα από τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να τον αποχαιρετούν μέσω των social media. Ο 34χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο με τη Σάντος.

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Αθλητισμός

Ροντινέι, Ολυμπιακός
Ο Ροντινέι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Ροντινέι, με τους «ερυθρόλευκους» να αποχαιρετούν τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή.
  • Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τον 34χρονο, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
  • Ο Ροντινέι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με τον σύλλογο της πατρίδας του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Ροντινέι, με τους «ερυθρόλευκους» να αποχαιρετούν τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος.

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τον 34χρονο, τόσο στα ελληνικά όσο και στα πορτογαλικά.

«Ροντινέι, σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί!

Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!», αναφέρεται στο μήνυμα των «ερυθρόλευκων».

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Την ίδια ώρα, η Σάντος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον σύλλογο της πατρίδας του και ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

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