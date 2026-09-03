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Νίκος Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη – «Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανήρτησε βίντεο στο TikTok για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, τονίζοντας τη σημασία της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ για τις νέες γενιές. Στο βίντεο, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρεται στην «μεγάλη Αλλαγή» του Ανδρέα Παπανδρέου και δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να προετοιμάσει την «επόμενη Αλλαγή».

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Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάρτησε βίντεο στο TikTok με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή».
  • Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές».

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Στο ερώτημα γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

«Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα.

«Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakisΗ 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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