Burning Man: Επιστρέφει το «Orgy Dome» χάρη σε δωρεές… 15.000 προφυλακτικών – Οι αυστηροί κανόνες και γιατί απαγορεύονται οι σινγκλ

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Επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο στο φεστιβάλ Burning Man το περίφημο «Orgy Dome», καθώς μετά την περσινή καταστροφή του από σφοδρή ανεμοθύελλα, οι διοργανωτές κατάφεραν να στήσουν ξανά τις εγκαταστάσεις χάρη στην κινητοποίηση των συμμετεχόντων.

Το αμφιλεγόμενο σημείο συνάντησης στο φεστιβάλ της Νεβάδα, τέθηκε ξανά σε λειτουργία χάρη σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια που συγκεντρώθηκαν από δωρεές.

Ο χώρος, ο οποίος εκτείνεται σε μια έκταση 557 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει δύο κλιματιζόμενες σκηνές, έλαβε επίσης μια δωρεά 15.000 προφυλακτικών, τα οποία θα διανέμονται στους συμμετέχοντες μαζί με λιπαντικό και αναμνηστικές πετσέτες, σύμφωνα με το SF Gate.

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Η αλλαγή στους κανόνες και οι όροι εισόδου

Παράλληλα, ισχύει μια μικρή αλλαγή στους κανόνες: οι επισκέπτες δεν μπορούν πλέον να παρακάμψουν την ουρά προσκομίζοντας δικά τους σεντόνια.

«Δεν δεχόμαστε δωρεές σεντονιών φέτος, λυπούμαστε! Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης της ουράς», προειδοποίησαν οι διοργανωτές στο Instagram με την έναρξη του φεστιβάλ.



Οι υπόλοιποι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι: Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους, ενώ απαγορεύεται να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ενός σύντομου σεμιναρίου σχετικά με τη συναίνεση και τους κανόνες συμπεριφοράς.

Ο τελευταίος κανόνας ορίζει ότι οι επισκέπτες πρέπει είτε να προσέρχονται με παρέα είτε να μην προσέρχονται καθόλου.

Σχετικά με την πολιτική εισόδου που επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε ζευγάρια ή μεγαλύτερες ομάδες, ο διοργανωτής με το ψευδώνυμο «Maze» δήλωσε στη The Mirror: «Θέλουμε μια ατμόσφαιρα όπου οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν και δεν περιφέρονται κοιτάζοντας επίμονα τους άλλους ή ψάχνοντας να γνωρίσουν κάποιον. Πολλοί από τους καλεσμένους μας δεν θέλουν να τους προσεγγίζουν σινγκλ ελεύθερα άτομα».

Τα ζευγάρια μπορούν επίσης να μείνουν αποκλειστικά μεταξύ τους.

Εκτός από τη μεγάλη σκηνή που είναι ανοιχτή σε περισσότερα άτομα, το καμπ διαθέτει και έναν μικρότερο χώρο αποκλειστικά για ζευγάρια που επιθυμούν την ησυχία τους.

Η καταστροφή από την ανεμοθύελλα και η δωρεά

Οι αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές δεν εμπόδισαν το «Orgy Dome» από το να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή δρώμενα του Burning Man, με περίπου το 10% των παρευρισκόμενων να το επισκέπτεται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «And Then There’s Only Love» που το διοργανώνει.

Η λειτουργία του παραλίγο να σταματήσει οριστικά πέρυσι, όταν μια ανεμοθύελλα με ανέμους που έφταναν τα 80 χιλιόμτερα την ώρα διέλυσε την κατασκήνωση, προκαλώντας ζημιές ύψους 20.000 έως 30.000 δολαρίων.

Ωστόσο, μια σειρά από εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων στο Kickstarter συγκέντρωσε 70.000 δολάρια, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση των εγκαταστάσεων, όπως ανέφερε το SF Gate.

Τι είναι το «Orgy Dome» και πώς λειτουργεί

Το «Orgy Dome» αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και μακροβιότερα «sex-positive» εγχειρήματα στο φεστιβάλ Burning Man, προσφέροντας έναν ελεγχόμενο, κλιματιζόμενο χώρο όπου ενήλικα ζευγάρια ή ομάδες ατόμων συναινετικά μπορούν να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους, αλλά και να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια.

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Την ευθύνη για τη λειτουργία του έχει η ομάδα «And Then There’s Only Love» (ATTOL), η οποία φιλοξενεί τη συγκεκριμένη κατασκήνωση ήδη από το 2003.

Οι διοργανωτές περιγράφουν τον χώρο ως ένα «θετικό απέναντι στο σεξ, συναινετικό περιβάλλον για ζευγάρια και πολυμελείς ομάδες, ανοιχτό σε όλους τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και όλα τα στυλ σχέσεων».

Αυστηροί κανόνες εισόδου και μέτρα ασφαλείας

Η πρόσβαση στον χώρο υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, με πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση της συναίνεσης και της ασφάλειας των παρευρισκόμενων.

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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να προσέρχονται με τουλάχιστον έναν/μία σύντροφο , καθώς η είσοδος σε μεμονωμένα άτομα δεν επιτρέπεται.

, καθώς η είσοδος σε μεμονωμένα άτομα δεν επιτρέπεται. Κατά την αναμονή στην ουρά, οι επισκέπτες υποχρεούνται να επιδείξουν ταυτότητα που να πιστοποιεί ότι είναι άνω των 18 ετών.

που να πιστοποιεί ότι είναι άνω των 18 ετών. Πριν από την είσοδο, οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν ένα 30λεπτο σεμινάριο γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές της συναίνεσης — η οποία πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, να είναι ενθουσιώδης και ανακλητή ανά πάσα στιγμή.

γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές της συναίνεσης — η οποία πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, να είναι ενθουσιώδης και ανακλητή ανά πάσα στιγμή. Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης και προστασίας της υγείας, η κατασκήνωση διανέμει ετησίως περίπου 15.000 προφυλακτικά.

Οι ζώνες φιλοξενίας και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια

Ο εσωτερικός χώρος, εξοπλισμένος με στρώματα, μαξιλάρια, κλιματισμό και ειδικό χώρο φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες ανάλογα με τις επιθυμίες των επισκεπτών:

Η περιοχή « Just For Us » προορίζεται για ζευγάρια (ή σχέσεις τριών ατόμων) που επιζητούν την ιδιωτικότητα.

» προορίζεται για ζευγάρια (ή σχέσεις τριών ατόμων) που επιζητούν την ιδιωτικότητα. Η περιοχή «Open to More» απευθύνεται σε όσους είναι ανοιχτοί σε αλληλεπίδραση με άλλους παρευρισκόμενους, πάντα υπό την προϋπόθεση της ρητής και σαφούς συναίνεσης.

Παράλληλα με τις δραστηριότητες στον κύριο χώρο, η ομάδα ATTOL διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεματικές συζητήσεις, με τίτλους όπως «Επαφή με ακεραιότητα», «Ομαδικό ερωτικό μασάζ», «Σεξ για εσωστρεφείς», καθώς και σεμινάρια που εστιάζουν στο BDSM και την επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων.