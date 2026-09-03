Χανιά: Χειροπέδες σε 24χρονο που απείλησε και δάγκωσε τη μητέρα του

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Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο είχε ως πρωταγωνιστές έναν 24χρονο και την 48χρονη μητέρα του, απασχόλησε τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου, όταν η 48χρονη αλλοδαπή επικοινώνησε με τις Αρχές και κατήγγειλε τον γιο της, υποστηρίζοντας ότι την είχε εξυβρίσει, απειλήσει και στη συνέχεια δαγκώσει.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν μητέρα και γιος, προχωρώντας στη διεξαγωγή έρευνας στον χώρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο 24χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και εις βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.