Χανιά: Χειροπέδες σε 24χρονο που απείλησε και δάγκωσε τη μητέρα του –

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά απασχόλησε τις αστυνομικές Αρχές, με έναν 24χρονο να κατηγορείται ότι εξύβρισε, απείλησε και δάγκωσε την 48χρονη μητέρα του. Κατά την διάρκεια έρευνας στην κατοικία τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης, οδηγώντας στη σύλληψη του 24χρονου.

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Κοινωνία

ξύλο - ενδοοικογενειακή βία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τις Αρχές στα Χανιά, με έναν 24χρονο να κατηγορείται ότι εξύβρισε, απείλησε και δάγκωσε την 48χρονη μητέρα του.
  • Αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία μητέρας και γιου, όπου κατά τη διάρκεια έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης.
  • Ο 24χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και εις βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο είχε ως πρωταγωνιστές έναν 24χρονο και την 48χρονη μητέρα του, απασχόλησε τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου, όταν η 48χρονη αλλοδαπή επικοινώνησε με τις Αρχές και κατήγγειλε τον γιο της, υποστηρίζοντας ότι την είχε εξυβρίσει, απειλήσει και στη συνέχεια δαγκώσει.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν μητέρα και γιος, προχωρώντας στη διεξαγωγή έρευνας στον χώρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο 24χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και εις βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

 

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