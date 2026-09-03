Κασάντρα Γουίλσον: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της τζαζ – Ήταν δύο φορές βραβευμένη με Grammy

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Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 70 ετών άφησε η σπουδαία αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ, Κασάντρα Γουίλσον.

Η κάτοχος βραβείων Grammy απεβίωσε την Τετάρτη στο Τζάκσον του Μισισίπι, σύμφωνα με ανακοίνωση του μάνατζέρ της.

«Η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της», ανακοίνωσε αυτός ο τελευταίος, ο Ρόμπερτ Τόρε, στα μέσα ενημέρωσης χαιρετίζοντας τη μνήμη μιας «θρυλικής καλλιτέχνιδας της τζαζ».

Very saddened by the news that Cassandra Wilson has passed away. One of the most distinctive voices in modern jazz, Cassandra wove an alluring tapestry of jazz, blues, folk & R&B into a singular sound that opened up new avenues of expression for vocal jazz https://t.co/3qQcy2FEit pic.twitter.com/C6rcKTjze1 — Blue Note Records (@bluenoterecords) September 2, 2026



Η αιτία του θανάτου της δεν έγινε γνωστή και ο Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια και παραγωγός, η Κασάντρα Γουίλσον ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο, φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική κοντράλτο χροιά της.

Η τραγουδίστρια είχε τιμηθεί δύο φορές με Βραβεία Grammy στην καριέρα της, η οποία διάρκεσε μια τριανταριά χρόνια, κατά τα οποία συνεργάσθηκε μεταξύ άλλων με τους Στιβ Κόλμαν και Γουίντον Μαρσάλις.

Το 1997 είχε λάβει το Grammy καλύτερης τζαζ φωνητικής ερμηνείας για το «New Moon Daughter». Δώδεκα χρόνια αργότερα, της απονεμήθηκε το Grammy καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το «Loverly».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ