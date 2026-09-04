Βοιωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο – Στη μάχη και 4 εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο Βοιωτίας, με τη συμμετοχή 25 πυροσβεστών και τεσσάρων εναέριων μέσων. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

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ΦΩΤΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
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Φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο Βοιωτίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η περιοχή βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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