Βοιωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο – Στη μάχη και 4 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο Βοιωτίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η περιοχή βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.