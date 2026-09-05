ΔΕΘ 2026: «Πακέτο» 30 παρεμβάσεων θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελλίδειο – Τα μέτρα – έκπληξη

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Τριάντα παρεμβάσεις αναμένεται να περιλαμβάνει στο πακέτο μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει απόψε στις 8 μ.μ. ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Αυτές θα αφορούν μεταξύ άλλων σε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σε φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και στην εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους.

Ειδικότερα:

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται:

να αυξηθούν κατά 2,8% οι συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου για 1,7 εκατ. συνταξιούχους,

να καταργηθεί η προσωπική διαφορά

να δοθεί αυξημένη ενίσχυση στα 350 ευρώ ή στα 400 ευρώ από τα 300 ευρώ για τον μήνα Νοέμβρη

να μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης σε όσους λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ.

Για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα εκτιμάται πως:

θα υπάρξει νέα αύξηση κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, ενδεχομένως να ανέβει στα 1.000 από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα.

θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που θα ανεβάσουν το καθαρό εισόδημα. Υπολογίζεται πως θα δοθούν στοχευμένες ενισχύσεις σε δημοσίους υπαλλήλους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται:

να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, να θεσπιστεί νέα φορολογική κλίμακα και να γίνουν διορθώσεις στα τεκμήρια αλλά και να καταργηθεί η προσαύξηση λόγω τζίρου.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπονται:

υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους,

μείωση προκαταβολής φόρου και σημαντική μείωση εργοδοτικών εισφορών.

Για το στεγαστικό

Ταυτόχρονα εκτιμάται πως θα θεσπιστεί ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο θα βασίζεται στα πρότυπα των «Σπίτι μου» και «Σπίτι μου 2», με πιο ευνοϊκούς όρους για οικογένειες με παιδιά. Η περίμετρος των ενισχύσεων αναμένεται να αρχίζει από τους τρίτεκνους και θα επεκτείνεται.

Και μέτρα – έκπληξη

Οι «εκπλήξεις» του πακέτου φαίνεται πως θα αφορούν κυρίως στις οικογένειες με παιδιά και τους αγρότες.

Μέτρο- έκπληξη αναμένεται να είναι η δημιουργία ενός ατομικού κουμπαρά για παιδιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η φιλοσοφία του μέτρου είναι ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν έναν χρηματικό «κουμπαρά» ώστε όταν ενηλικιωθούν να έχουν μια “μαγιά” για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Στη δημιουργία αυτού του κουμπαρά θα μετέχει και η κυβέρνηση.

Όσον αφορά στις οικογένειες τα μέτρα αναμένεται να περιλαμβάνουν επίσης:

μείωση της φορολογίας για τις τρίτεκνες οικογένειες.

μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βρεφικές πάνες και άλλα προϊόντα που αφορούν στα παιδιά.

Για τους αγρότες μπορεί να ανακοινωθεί η αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα.