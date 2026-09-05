Φωτιά στη Χαλκιδική – Καίει δασική έκταση στη χερσόνησο του Άθω

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 σε δασική έκταση στην θέση Παπαρνίκα στη χερσόνησο του Άθω στη Χαλκιδική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 14:30.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.