Καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά

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Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (5/9) στο 120ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στα όρια Βοιωτίας – Φθιώτιδας.

Η καραμπόλα με εμπλοκή πέντε αυτοκινήτων συνέβη περίπου στις 9 το βράδυ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, υπάρχουν τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και περιπολικά από τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας αλλά και Φθιώτιδας, το δεύτερο για να βοηθήσει στη διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Διασωστικά οχήματα της πυροσβεστικής από Θήβα και Αταλάντη έφτασαν, επίσης, στο σημείο, αλλά οι τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί.

Στο σημείο δημιουργήθηκε μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, ενώ γερανός απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Δείτε εικόνες: