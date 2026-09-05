Ελληνική Λύση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη : «Στο βάθος του μυαλού του, ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα»

Η Ελληνική Λύση εξαπέλυσε σφοδρή πολιτική επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την ομιλία του στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες του, αποκρύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η ανακοίνωση του κόμματος κατηγορεί τον πρωθυπουργό, ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, ενώ η παρουσία 3.000 αστυνομικών στη ΔΕΘ αποδεικνύει τον φόβο του και την έλλειψη λαοφιλίας του.

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Πηγή: Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπέλυσε σφοδρή πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια, κρύβεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
  • Η Ελληνική Λύση χρησιμοποίησε τη ρήση του Φωκυλίδη, «Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει» για να υποστηρίξει ότι ο πρωθυπουργός, «ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα».
  • Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης σημειώνει ότι «και μόνο η παρουσία 3.000 αστυνομικών, αποδεικνύει τον φόβο του για τα ψέματα που λέει».

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Με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε σφοδρή πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια, κρύβεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ομιλία του πρωθυπουργού μπορεί να αποτυπωθεί με μία ρήση του Φωκυλίδη: «Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει» — άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

«Η ομιλία του πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μία ρήση του Φωκυλίδη:

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«Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει.»  «Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει».

Στο βάθος του μυαλού του, ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα: Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια!

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Υ.Γ. Και μόνο η παρουσία 3.000 αστυνομικών, αποδεικνύει τον φόβο του για τα ψέματα που λέει, αλλά και το πόσο «λαοφιλής» είναι».

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