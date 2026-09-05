Ελληνική Λύση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη : «Στο βάθος του μυαλού του, ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα»

Με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε σφοδρή πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια, κρύβεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ομιλία του πρωθυπουργού μπορεί να αποτυπωθεί με μία ρήση του Φωκυλίδη: «Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει» — άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

«Η ομιλία του πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μία ρήση του Φωκυλίδη:

«Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει.» «Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει».

Στο βάθος του μυαλού του, ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα: Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια!

Υ.Γ. Και μόνο η παρουσία 3.000 αστυνομικών, αποδεικνύει τον φόβο του για τα ψέματα που λέει, αλλά και το πόσο «λαοφιλής» είναι».