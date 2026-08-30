Βελόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου «κάλπικου» νομίσματος

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«Ο Κ. Μητσοτάκης που διαβεβαίωνε ότι θα καταργήσει τον επαίσχυντο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, σήμερα ομολογεί ότι απλώς μοιράζει “ψίχουλα” σε μόλις 8.500 συνταξιούχους, ενώ η “ληστεία” συνεχίζεται για 200.000 συνταξιούχους!» αναφέρει o πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Οι “κάλπικες” υποσχέσεις του πρωθυπουργού αποδεικνύουν ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου, “κάλπικου” νομίσματος» προσθέτει.

Δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για την αδιανόητη ληστεία των συνταξιούχων: Μητσοτάκης και Τσίπρας, δύο όψεις του ίδιου, «κάλπικου» νομίσματος. Ο Κ. Μητσοτάκης που διαβεβαίωνε ότι θα καταργήσει τον επαίσχυντο νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, σήμερα… pic.twitter.com/H44OJAvsoG — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) August 30, 2026

«Ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται»

«Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρικνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρότι αποτελούν τον στυλοβάτη της εθνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δισ. από τα 30 δισεκατομμύρια με αποτέλεσμα να “εξοντώνονται”, είναι ανίκανος και άκρως επικίνδυνος» επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Όπως τονίζει ο κ. Βελόπουλος, «ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την Ελληνική Λύση, να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει».