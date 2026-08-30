Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Επισημαίνει ρεκόρ πλειστηριασμών το 2025 και αναφέρει ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους πολίτες προεκλογικά σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και άλλες δεσμεύσεις, ενώ αγνοεί παλαιότερες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την εξαγορά δανείων από δανειολήπτες.

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Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό για τη «σιωπή» του σχετικά με το ιδιωτικό χρέος στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.
  • Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει την αποτυχία της κυβέρνησης, καθώς το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ 70.000 πλειστηριασμών, ενώ νομοθέτησε τη δυνατότητα των funds να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση.
  • Κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds» και αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπόσχεται να βάλει κανόνες.

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«Στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του, περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό να εκθειάσει την πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και να μας πει ξανά πόσο “ανεύθυνο” είναι το ΠΑΣΟΚ με όσα προτείνει. Σιωπή από τον κ. Μητσοτάκη» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΚ σχετικά με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

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«Ενδεικτική της αποτυχίας του όταν στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του σημειώνεται ρεκόρ πλειστηριασμών και κατασχέσεων. 70.000 προγράμματα πλειστηριασμών αναρτήθηκαν το 2025. Έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των funds να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Είναι όμως και κάτι άλλο που υπαγορεύει στον κ. Μητσοτάκη τη σιγή ασύρματου για το ιδιωτικό χρέος. Γιατί θα φανεί οτι προεκλογικά εξαπάτησε τους πολίτες, οπως έκανε όταν υποσχόταν οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ή πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Το 2018 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας, εκπροσωπώντας τον κύριο Μητσοτάκη , κατέθετε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες, πριν τα πουλήσουν σε funds. Ασκούσε μάλιστα δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το νομοθετούσε» συνεχίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και διερωτάται:  «Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας;»

«Και εδώ εξαπάτηση και φθηνός λαϊκισμός. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει: Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο;

Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ , όχι γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη αλλά γιατί δεν θέλει. Το ΠΑΣΟΚ θα βάλει κανόνες και το πάρτι των funds θα τελειώσει», καταλήγει.

 

 

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