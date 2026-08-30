Η Ρωσία προαναγγέλλει «μαζικές επιθέσεις» κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας

Την προετοιμασία «μαζικών επιθέσεων» κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας προανήγγειλε η Ρωσία, σε μια περίοδο που οι στρατιωτικές της επιχειρήσεις κλιμακώνονται σταθερά τους τελευταίους μήνες.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν προετοιμασίες για μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε απάντηση των συνεχιζόμενων επιθέσεων του καθεστώτος του Κιέβου κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πετρελαϊκού και ενεργειακού συμπλέγματος της Ρωσίας», αναφέρει το υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας στο Telegram.

Τον περασμένο χειμώνα, η Μόσχα ενέτεινε τα σφοδρά πλήγματα κατά των ουκρανικών εργοστασίων παραγωγής ρεύματος, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εμπλέκονται εδώ και μήνες σε μια κλιμακούμενη ανταλλαγή επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο ολοένα και περισσότερες πολιτικές υποδομές -από αποθήκες και εμπορικά κέντρα μέχρι διυλιστήρια, λιμάνια και πλοία. Τα πλήγματα αυτά έχουν συχνά τραγικό απολογισμό, προκαλώντας απώλειες ανάμεσα στους αμάχους.

Τουλάχιστον 38 νεκροί από τη ρωσική επίθεση κατά αποθήκης πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου στο Κίεβο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, στις αποθήκες του εργοστασίου φυλάσσονταν εκρηκτικά, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης μονάδα κατασκευής drones και πυρομαχικών.

Η Ρωσία έπληξε με drone την νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο εγκατάσταση του ουκρανικού στρατού στην κοινότητα Μίλα, στα προάστια του Κιέβου, στην οποία ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 38 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνοντας λόγο και για «σημαντική μόλυνση» της ζώνης. Επίσης, 20 τραυματίστηκαν και 4 αγνοούνται.

Σημειώνεται ότι η επίθεση προκάλεσε τεράστια έκρηξη, πυρκαγιά και δευτερογενείς εκρήξεις που επεξέτειναν τις φλόγες στην γύρω περιοχή.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται χωρίς ανάπαυλα στην κοινότητα της Μίλα», όπου οι δυνάμεις αρωγής «κατόρθωσαν να σβήσουν τις περισσότερες πυρκαγιές και οι πυροτεχνουργοί εργάζονται στο σημείο», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. «Η έκταση της μόλυνσης στην περιοχή είναι σημαντική».

Το νέο ρωσικό πλήγμα επανέφερε στο προσκήνιο τις έντονες επικρίσεις για τη λειτουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων εντός οικιστικών ζωνών. Αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί στις 6 Ιουλίου στο Βίσνεβε, κοντά στο Κίεβο, όταν η Ρωσία χτύπησε αποθήκη πυρομαχικών της Ukroboronprom -της μεγαλύτερης ουκρανικής πολεμικής βιομηχανία- η οποία επίσης βρισκόταν σε κατοικημένη περιοχή, αφήνοντας πίσω της οκτώ νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε σπίτια.

Παράλληλα, η ουκρανική εισαγγελία διεξάγει έρευνα για εγκληματική αμέλεια σχετικά με την επίθεση στην αποθήκη της Μίλα, προκειμένου να διακριβωθεί αν ήταν νόμιμη η διατήρηση εκρηκτικών και πολεμικού υλικού στο συγκεκριμένο σημείο.

Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο στη βορειοδυτική Ρωσία

Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με drones κατά διυλιστηρίου πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.