Σούπερ Ήρωες: Συνεχίζουν τη νέα σεζόν;

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Το «Σούπερ Μάρκετ» του Γιάννη Μπέζου που άνοιξε πέρσι για πρώτη φορά στον Αντ1 κατάφερε και κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό. Ποιο είναι το μέλλον της σειράς;

Παρά το γεγονός ότι για τους “Σούπερ Ήρωες” επιλέχθηκε ως ήμερα πρεμιέρας η Μεγάλη Δευτέρα πέρσι, οι τηλεθεατές το ανακάλυψαν –όπως κάθε καλή δουλειά- και του έδωσαν τη ψήφο εμπιστοσύνης τους.

Η σειρά που υπογράφει ο Θέμης Γκυρτής και ο Βασίλης Τσιγκριστάρης στο στνάριο και σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βογιατζάκη εκτός από τους απολαυστικούς πρωταγωνιστές Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη και Βασίλης Ντάρμας, είχε πέρσι και πολύ εντυπωσιακά guests από τηλεοπτικά-και όχι μόνο πρόσωπα, αναμεσά τους ο Γιώργος Λιάγκας, η Λίτσα Πατέρα, η Κατερίνα Καραβάτου, ο Βαγγέλης Περρής, η Λένα Ζευγαρά, η Ελένη Τσολάκη, κλπ….

Τι γίνεται όμως με την αγαπημένη κωμωδία του Αντ1 φέτος ;

Συμφώνα με πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 20 συνολικά επεισόδια τα οποία έχουν γυριστεί και θα προβληθούν κανονικά αυτή την τηλεοπτική σεζόν.

Τις επόμενες μέρες θα παρθεί και η απόφαση αν θα πραγματοποιηθούν εκ νέου γυρίσματα για περισσότερα επεισόδια της σειράς.

Αν λάβουμε υπόψη μας πως οι κωμωδίες παραμένουν «ριγμένες» σε σχέση με τις δραματικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση νομίζω ότι αξίζει να δοθεί το πράσινο φως για περισσότερους «Σούπερ Ήρωες».