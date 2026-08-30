Ρόδος: Επέστρεψε στο αεροδρόμιο αεροσκάφος έπειτα από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα – Προσγειώθηκε με ασφάλεια

Αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Κάρπαθος επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» λόγω πιθανού μηχανικού προβλήματος. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος.

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αεροδρόμιο Ρόδος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αεροσκάφος της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Κάρπαθος επέστρεψε εσπευσμένα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» λόγω πιθανού μηχανικού προβλήματος.
  • Ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου, με το αεροσκάφος να προσγειώνεται με απόλυτη ασφάλεια.
  • Το αεροσκάφος τύπου ATR 42-600 υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο για την αιτία του προβλήματος, ενώ αναμένονται αποφάσεις για την προώθηση των επιβατών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εσπευσμένα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» επέστρεψε αεροσκάφος της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Κάρπαθος. Ο κυβερνήτης έκρινε αναγκαία την αναστροφή λόγω πιθανού μηχανικού προβλήματος, θέτοντας αμέσως τις τοπικές αρχές σε επιφυλακή.

Πρόκειται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της πτήσης που καταγράφονται στο Flightradar24, για αεροσκάφος τύπου ATR 42-600 (ελικοφόρο), με αριθμό πτήσης OA94 (OAL094A) και νηολόγιο SX-OAZ.

Ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας

Αμέσως μόλις το πλήρωμα ειδοποίησε για το συμβάν, στο αεροδρόμιο της Ρόδου ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, με την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των αεροπορικών αρχών και όλων των εμπλεκόμενων κλιμακίων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αεροσκάφος επέστρεψε ομαλά στη Ρόδο και προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Διαγόρας», χωρίς να καταγραφεί το παραμικρό απρόοπτο κατά τη διαδικασία.

Σε εξέλιξη ο τεχνικός έλεγχος

Το ATR 42-600 περνά ήδη από τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο για να εντοπιστεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Από τα ευρήματα των τεχνικών θα εξαρτηθεί αν το ίδιο αεροσκάφος θα απογειωθεί εκ νέου για την Κάρπαθο ή αν οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με άλλη πτήση.

 

 

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