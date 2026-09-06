Φωτιά στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας – Επιχειρούν και 7 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης. Το Πυροσβεστικό Σώμα, με τη συνδρομή εθελοντών και του Δήμου, επιχειρεί για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αχαΐας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερα, ενώ για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

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