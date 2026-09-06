ΠΑΣΟΚ: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη» – Το σχόλιο για τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Χαρακτήρισε την τετραετία 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της ΕΕ, την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς «υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών εμφάνισε τα “ήρεμα νερά” ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ τα είχε κάνει σημαία δίνοντας χώρο στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν “καλές προθέσεις”. Το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;».

Συνεχίζοντας την κριτική του, το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως ο πρωθυπουργός «βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι «κολλητοί» του κ. Μητσοτάκη που ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το πάρτι διαφθοράς» και υπογραμμίζει ότι «Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό. Έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του».

Στη σχετική δήλωση, ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει ότι «”δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό” ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών. “Δίδυμα φεγγάρια” είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού» και προσθέτει: «Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%. Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%».

«Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς ο “αναντικατάστατος” Πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Σχολιάζει στη συνέχεια ότι «ο Πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του», όμως, προσθέτει, «δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλο του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό».

«Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα», συμπληρώνει.

«Συνεπώς, να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει: «Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα δυστυχώς έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας. Όμως υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ».

«Οργή και αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο για τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ»

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης και Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Νικητιάδης, η Υπεύθυνη ΚΤΕ Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και Βουλευτής Ηρακλείου, Ελένη Βατσινά, καθώς και οι Τομείς Ανάπτυξης και Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του Κινήματος, εξέδωσαν την εξής κοινή ανακοίνωση:

«Ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένες αποφάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άκουσε ακόμη μία ομιλία χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις, ακόμη και για μέτρα που οι ίδιοι οι υπουργοί της κυβέρνησης είχαν υποσχεθεί το τελευταίο διάστημα στην επιχειρηματική κοινότητα.

• Δεν κατάργησε την τεκμαρτή φορολόγηση, παρά τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με όλους τους εποπτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς, για την αποτελεσματικότητα των οποίων η κυβέρνηση επαίρεται.

• Δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση προοδευτικώς αυξανόμενου ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ενός μέτρου χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απολύτως αναγκαίου για τη στοιχειώδη λειτουργία των επιχειρήσεων.

• Δεν κατάργησε το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις της Αττικής, όπου βρίσκεται σχεδόν το ήμισυ των επιχειρήσεων της χώρας, διατηρώντας μία διάκριση που δεν στηρίζεται σε κανένα οικονομικό επιχείρημα.

• Δεν μείωσε ουσιαστικώς τον συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Περιορίστηκε σε μείωση μόλις πέντε ποσοστιαίων μονάδων για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η μείωση του συντελεστή στο 50% μετατίθεται σε βάθος εξαετίας.

• Δεν μείωσε τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να αποκλιμακωθεί το μη μισθολογικό κόστος και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

• Δεν βελτίωσε την ενιαία ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο. Διατήρησε το ανώτατο όριο στις 72 δόσεις, απορρίπτοντας το αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας για 120 δόσεις και ουσιαστική απομείωση των προσαυξήσεων.

• Περιορίστηκε σε μία αόριστη υπόσχεση για τη διάθεση 1,5 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο την υποστήριξη δανείων που θα εξακολουθήσουν να χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες. Δεν προχώρησε στην ανάδειξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε πραγματικό φορέα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφώνως με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μόλις 65.000 επιχειρήσεις θεωρούνται αξιόχρεες από το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα.

• Δεν αποδέχθηκε την αυτόματη παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων για τις συνεπείς εμπορικές επιχειρήσεις, αφήνοντας χιλιάδες επαγγελματίες εκτεθειμένους σε απότομες αυξήσεις μισθωμάτων και απώλεια της επαγγελματικής τους στέγης.

• Δεν ανακοίνωσε καμία παρέμβαση για το τεράστιο κενό στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και την εκκρεμή αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων.

• Από τα 3,6 δισ. ευρώ που αφαιρεί ετησίως από τα ελληνικά νοικοκυριά μέσω των αυξημένων εσόδων του ΦΠΑ που προκαλεί η ακρίβεια, επιστρέφει μόλις 2,2 δισ. ευρώ.

• Δεν παρουσίασε καμία ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εγκαταλείψει συνειδητώς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έχει εξαντλήσει την αξιοπιστία της και αδυνατεί να δώσει προοπτική στην πραγματική οικονομία.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο».