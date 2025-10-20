Γερμανία: Το Βερολίνο στηρίζει την υπό τον ΟΗΕ διαδικασία για το Κυπριακό – «Ουδέν σχόλιο» για τις εκλογές στα Κατεχόμενα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γερμανία Βερολίνο

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει το αποτέλεσμα των χθεσινών προεδρικών εκλογών στην κατεχόμενη Κύπρο και περιορίστηκε να επαναλάβει την στήριξη του Βερολίνου στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει σχόλιο σχετικά με το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος στα κατεχόμενα. «Αυτό που μπορώ να πω είναι η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το Κυπριακό ζήτημα (…). Η Γερμανία στηρίζει την υπό την ηγεσία του ΟΗΕ διαδικασία, καθώς και μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και για αυτό είναι απαραίτητη η εποικοδομητική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών στην διαδικασία του ΟΗΕ. Ελπίζουμε για μια νέα δυναμική σε αυτή την υπό τον ΟΗΕ διερευνητική διαδικασία», δήλωσε η Κάτριν Ντεσάουερ, η οποία δεν απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το εάν το ζήτημα τέθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα.

