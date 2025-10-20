Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης από αστυνομικό τμήμα, τραυματίστηκε αστυνομικός – Βίντεο ντοκουμέντο

Να αποδράσει μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα προσπάθησε ένας 35χρονος, ο οποίος στην απόπειρά του να διαφύγει τραυμάτισε έναν αστυνομικό. Όπως έγινε γνωστό ο επίδοξος δραπέτης είναι ένας 35χρονος Ρομά που έχει αρκετές καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα αδικήματα, όπως ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές και ναρκωτικά.

Για όλες τις αποφάσεις έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ανάμεσα στους οποίους είναι να δηλώνει παρουσία στο τμήμα της περιοχής του, όρο όμως που συχνά παραβιάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός ήταν ο λόγος που οι αστυνομικοί του ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα θα προχωρούσαν στη σύλληψή του. Μόλις εκείνος το αντιλήφθηκε, επιχείρησε να τρέξει για να διαφύγει.

Μάλιστα, πήδηξε επάνω στο πόδι ενός αστυνομικού, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στον αστράγαλο. Το περιστατικό καταγράφηκε από το σύστημα κλειστού κυκλώματος του αστυνομικού Τμήματος.