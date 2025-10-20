Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη κατά του Βρετανικού Μουσείου: «Τουλάχιστον άστοχο το δείπνο μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρέβα Μητσοτάκη

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και σχολίασε αρνητικά την κίνηση του Βρετανικού Μουσείου, να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη» γράφει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

ΔΥΠΑ: Στους 720.039 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο – Η “ακτινογραφία”

Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Τι συνέβη με τις «μικρές κόκκινες κουκκίδες» που παρατήρησε το James Webb;

iPhone: Κρυφές λειτουργίες του iOS 26 που πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τώρα
περισσότερα
15:43 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Μενδώνη: «Προκλητική αδιαφορία» του Βρετανικού Μουσείου – Χρησιμοποίησε τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία του δείπνου

Για «προκλητική αδιαφορία» εκ μέρους του Βρετανικού Μουσείου κάνει λόγο μεταξύ άλλων η Υπουργό...
15:12 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας»

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψι...
14:42 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Παππάς στον Realfm 97,8: Η διαμαρτυρία Ρούτσι πυροδότησε τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Να σταματήσει η εκδικητική μανία προς τους γονείς

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τα ελληνοτουρκικά αλλά και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ κα...
13:58 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Εντός της ημέρας θα κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Σχετικά με την υπό κατάθεση τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης