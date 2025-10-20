Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη κατά του Βρετανικού Μουσείου: «Τουλάχιστον άστοχο το δείπνο μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και σχολίασε αρνητικά την κίνηση του Βρετανικού Μουσείου, να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη» γράφει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.