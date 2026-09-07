Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (7/9) – Φινάλε της 3ης αγωνιστικής με Αστέρα Τρίπολης – Ηρακλή

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Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του Ηρακλή, με τον οποίο πέφτει η αυλαία στην τρίτη αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – Πανσερραϊκός Super League 2 2026 – 27

16:00 Superbet YouTube Channel Athens Kallithea – Νίκη Βόλου Super League 2

18:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ηρακλής Stoiximan Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λέτσε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χετάφε – Θέλτα LaLiga

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρόμλεϊ – Γουίμπλεντον EFL League One

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga