Νετανιάχου: Ο στρατός του Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τη Γάζα – Θα αφοπλίσουμε την Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει, επιβεβαιώνοντας τον έλεγχο στο 60% του θύλακα και την πρόθεση επέκτασης στο 70%. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι στρατιώτες θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατικοποίηση της Γάζας, στόχος που εκτιμά ότι έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

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Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γάζα ότι η χώρα του «δεν θα αποσυρθεί» από τις ζώνες που ελέγχει στον παλαιστινιακό θύλακα.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε την επέκταση του ελέγχου στο 70% του θύλακα, ενώ οι στρατιώτες θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.
  • Ο Νετανιάχου επανέλαβε τον στόχο «να αφοπλίσουμε τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα», εκτιμώντας ότι αυτός έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας, ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει σε αυτόν τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

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«Ελέγχουμε τη ζώνη. Δεν θα αποσυρθούμε. Παραμένουμε σε αυτήν τη γραμμή. Ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας της Γάζας και δεν θα σταματήσουμε επειδή εξοντώνουμε, μέρα με την ημέρα, τους τρομοκράτες που μας απειλούν», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού συναντήθηκε με στρατιώτες κοντά στην «κίτρινη γραμμή», η οποία οριοθετεί την περιοχή που παραμένει υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι διέταξε τον στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% του θύλακα, ποσοστό μεγαλύτερο εκείνου που επιτρέπεται να κατέχει με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Επιμένει επίσης ότι οι στρατιώτες θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να επαληθευτεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

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«Όμως κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τον στόχο μας – να αφοπλίσουμε τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και (ο θύλακας) να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», συνέχισε, εκτιμώντας ότι σε μεγάλο βαθμό «αυτός ο στόχος έχει στην πραγματικότητα επιτευχθεί ήδη».

Ο Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην περιοχή και τις προσπάθειες που καταβάλλονται «για την εξάλειψη των απειλών και την εγγύηση της ασφάλειας των στρατιωτών και των ισραηλινών κοινοτήτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρωθυπουργικό γραφείο.

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