Πειραιάς: Πυρκαγιά σε κατάστημα με υφάσματα – Μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στον Πειραιά, επί της οδού Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει επιστρατευθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χώρο καταστήματος στον Πειραιά Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα, το οποίο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, με τον σκελετό του κτιρίου και μεταλλικά στοιχεία να έχουν απομείνει.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση και στον επάνω όροφο, όπου παραμένουν ενεργές εστίες. Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά καταστήματα.

Η επιχείρηση των πυροσβεστών συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο όλων των εστιών.