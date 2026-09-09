Πειραιάς: Πυρκαγιά σε κατάστημα με υφάσματα – Μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, επί της οδού Νικήτα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Το κατάστημα έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες και στον επάνω όροφο για τον πλήρη έλεγχο των εστιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα υφασμάτων επί της οδού Νικήτα στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.
  • Το κατάστημα έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν με 22 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα.
  • Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο των εστιών στον επάνω όροφο, ενώ το οικοδομικό τετράγωνο έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στον Πειραιά, επί της οδού Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει επιστρατευθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα, το οποίο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, με τον σκελετό του κτιρίου και μεταλλικά στοιχεία να έχουν απομείνει.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση και στον επάνω όροφο, όπου παραμένουν ενεργές εστίες. Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά καταστήματα.

Η επιχείρηση των πυροσβεστών συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο όλων των εστιών.

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