Άνοια: Η βιταμίνη που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Μπορεί μια βιταμίνη που λαμβάνουμε μέσα από καθημερινές τροφές να συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας; Νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει ενδιαφέροντα στοιχεία στη συζήτηση για τον ρόλο της διατροφής στην υγεία του εγκεφάλου.

Άνοια: Η βιταμίνη που συνδέεται με 49% χαμηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Έχετε μπει ποτέ σε ένα δωμάτιο και, μόλις φτάσετε εκεί, να έχετε ξεχάσει τι θέλατε να κάνετε; Τέτοιες στιγμές αφηρημάδας είναι συνηθισμένες και δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, όσο μεγαλώνουμε, είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν τρόποι να διατηρήσουμε τον εγκέφαλο και τη μνήμη μας όσο το δυνατόν πιο υγιείς.

Η διατροφή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορούμε να ελέγξουμε στην καθημερινότητά μας. Νέα μελέτη εξετάζει τον πιθανό ρόλο ορισμένων βιταμινών του συμπλέγματος Β στην υγεία του εγκεφάλου, με τα ευρήματα να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση τους με τον κίνδυνο άνοιας.

Ερευνητές στην Ιαπωνία παρακολούθησαν ενήλικες για περισσότερα από 15 χρόνια και διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν περισσότερη ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2) είχαν έως και 49% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν τη λιγότερη ποσότητα. Παράλληλα, το φυλλικό οξύ και η βιταμίνη B6 συνδέθηκαν επίσης με μειωμένο κίνδυνο, ενώ η βιταμίνη B12 δεν έδειξε να έχει κάποια σαφή σύνδεση.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα που συμφωνεί με όσα ήδη γνωρίζουμε για τις βιταμίνες B, δηλαδή ότι αποτελούν «κινητήριους μοχλούς» στον μεταβολισμό της ενέργειας και συμβάλλουν στη ρύθμιση της ομοκυστεΐνης — μιας οργανικής ένωσης που σχετίζεται άμεσα με την αγγειακή και εγκεφαλική υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε μεμονωμένο θρεπτικό συστατικό δεν αποτελεί «μαγική ασπίδα» και η συγκεκριμένη μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας – αποτελέσματος. Ωστόσο, προσθέτει πολύτιμα δεδομένα και δείχνει ότι οι διατροφικές μας επιλογές μπορούν να υποστηρίξουν τη νοητική υγεία σε βάθος δεκαετιών.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη μελέτη Circulatory Risk in Communities Study (CIRCS), στην οποία συμμετείχαν 4.171 Ιάπωνες ενήλικες ηλικίας 40 έως 69 ετών. Η αξιολόγηση της διατροφής πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους διατροφολόγους μέσω μιας τυποποιημένης ανάκλησης διαιτολογίου 24ώρου.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μια διάμεση περίοδο 15,4 ετών. Καταγράφηκαν τα νέα περιστατικά σοβαρής άνοιας που απαιτούσαν καθημερινή φροντίδα, χρησιμοποιώντας τα επίσημα αρχεία του εθνικού συστήματος ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας της Ιαπωνίας — μια αξιόπιστη πηγή που χρησιμοποιείται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα άτομα με τη χαμηλότερη πρόσληψη βιταμινών συμπλέγματος Β με εκείνα με την υψηλότερη, υπολογίζοντας τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας. Στην ανάλυση συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως:

Ηλικία και φύλο

Δείκτης μάζας σώματος (BMI)

Καπνιστικές συνήθειες και κατανάλωση αλκοόλ

Φαρμακευτική αγωγή και συνολική διατροφή

Τι έδειξε η μελέτη

Η ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) ξεχώρισε στα αποτελέσματα: Σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλότερης πρόσληψης, η ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη ριβοφλαβίνης παρουσίασε 49% χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρής άνοιας.

Τα άτομα που λάμβαναν μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνης B6 και φυλλικού οξέος εμφάνισαν επίσης μειωμένες πιθανότητες ανάπτυξης άνοιας (κατά περίπου 20%), ενώ η βιταμίνη B12 δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση.

Η συσχέτιση της ριβοφλαβίνης και της B6 ήταν ισχυρότερη στους συμμετέχοντες χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτές οι βιταμίνες ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε μη αγγειακές μορφές άνοιας (όπως η νόσος Αλτσχάιμερ).

Περιορισμοί της μελέτης

Όπως κάθε επιστημονική έρευνα, η συγκεκριμένη μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς:

Η διατροφή αξιολογήθηκε από ένα μόνο 24ωρο ημερολόγιο καταγραφής.

Δεν καταγράφηκε η πιθανή λήψη συμπληρωμάτων διατροφής βιταμινών B.

Οι ερευνητές δεν ήταν σε θέση να διαχωρίσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ (Alzheimer) από άλλους τύπους άνοιας.

Υπήρξαν κενά στον χρόνο παρακολούθησης σε ορισμένες κοινότητες — αν και οι αναλύσεις ευαισθησίας έδειξαν ότι τα βασικά ευρήματα παραμένουν ισχυρά.

Σημείωση: Ως παρατηρησιακή μελέτη (observational study), τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μια συσχέτιση και όχι μια σχέση αιτίας – αποτελέσματος.

Τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγματος B

Αν και κανένα θρεπτικό συστατικό δεν μπορεί από μόνο του να αποτρέψει την άνοια, η συγκεκριμένη μελέτη ενισχύει τη σημασία της κατανάλωσης τροφών που είναι πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγματος B. Ορισμένες από αυτές τις τροφές μπορεί να βρίσκονται ήδη στο ψυγείο ή στο ντουλάπι της κουζίνας σας:

Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2): Βρίσκεται στα γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι), τα αυγά, το άπαχο κρέας και το ψάρι, τα μανιτάρια, τα αμύγδαλα και το σπανάκι.

Βιταμίνη B6: Περιέχεται στα πουλερικά, τον σολομό, τις πατάτες, τις μπανάνες, τα ρεβίθια και τη κολοκύθα.

Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9): Αποτελεί βασικό θρεπτικό συστατικό στα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μαρούλι), τα σπαράγγια, το αβοκάντο, τα εσπεριδοειδή, τα όσπρια (φασόλια, φακές) και τα εμπλουτισμένα δημητριακά.

Υπάρχουν πολλοί πρακτικοί τρόποι για να εντάξετε αυτές τις τροφές και τα ευεργετικά τους συστατικά στο καθημερινό σας διαιτολόγιο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα μπολ με φακές, σοταρισμένα λαχανικά και σολομό για το μεσημεριανό σας στο γραφείο. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να προσθέσετε ρεβίθια σε μια σαλάτα με σπανάκι ή σε μια αραβική πίτα.

Για πρωινό, επιλέξτε εμπλουτισμένα δημητριακά ολικής άλεσης με γάλα και μπανάνα, ή προτιμήστε αυγά με πράσινα λαχανικά. Για σνακ, δοκιμάστε γιαούρτι με τριμμένα αμύγδαλα ή χούμους με φρέσκα λαχανικά.

Καθώς η μελέτη δεν αξιολόγησε τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής —και η μεγαλύτερη ποσότητα δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή— συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα βιταμινών B. Εστιάστε σε σταθερές, ποικίλες διατροφικές συνήθειες πλούσιες σε φυτικά τρόφιμα, δημητριακά ολικής αλέσεως και άπαχες πρωτεΐνες. Αυτό το διατροφικό πρότυπο προσφέρει φυσικά τις βιταμίνες B που προαναφέρθηκαν, μαζί με φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου.