Άνοια: Η τροφή που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο και καλύτερη υγεία του εγκεφάλου

  • Ακόμη και με κληρονομικό ιστορικό άνοιας, οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης αυτής της προοδευτικής νόσου του εγκεφάλου. Οι επιλογές στο πιάτο σας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη.
  • Η προστασία της υγείας των αγγείων είναι ζωτικής σημασίας για τα εγκεφαλικά κύτταρα, καθώς βασίζονται στη συνεχή ροή αίματος πλούσιου σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Ό,τι ωφελεί την καρδιά, διατηρεί και τον εγκέφαλό μας σε άριστη κατάσταση.
  • Μελέτες υποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, με επίκεντρο τα λιπαρά ψάρια όπως το σκουμπρί, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας. Αυτά είναι πλούσια σε απαραίτητα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.
Ακόμη και αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό άνοιας στην οικογένειά σας, οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης αυτής της προοδευτικής νόσου του εγκεφάλου. Παρά τη γενετική προδιάθεση, οι επιλογές στο πιάτο σας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των εγκεφαλικών παθήσεων.

Ο κορυφαίος φιλανθρωπικός οργανισμός έρευνας για την άνοια στο Ηνωμένο Βασίλειο Alzheimer’s Research UK υπογραμμίζει διάφορες στρατηγικές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο. «Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε το κοινό σχετικά με τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν για τη φροντίδα του εγκεφάλου τους», εξηγούν οι ειδικοί.

Η σύνδεση καρδιάς και εγκεφάλου

Τα εγκεφαλικά κύτταρα βασίζονται στη συνεχή ροή αίματος πλούσιου σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Για τον λόγο αυτό, η προστασία της υγείας των αγγείων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με τον Alzheimer’s Research UK: «Οι έρευνες δείχνουν πλέον μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ προβλημάτων όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το εγκεφαλικό επεισόδιο ή τα κατεστραμμένα αιμοφόρα αγγεία και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης άνοιας».

Συνεπώς, ό,τι ωφελεί την καρδιά και τα αγγεία, έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι διατηρεί και τον εγκέφαλό μας σε άριστη κατάσταση.

Η τροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Μελέτες υποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τροφές όπως το σκουμπρί. Τα λιπαρά ψάρια θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής που προστατεύει τα κύτταρα του εγκεφάλου από φθορές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Tracy Parker, επικεφαλής διαιτολόγος στο British Heart Foundation (BHF), τα λιπαρά ψάρια αποτελούν μια από τις κορυφαίες πηγές θρεπτικών συστατικών για τον οργανισμό μας.

«Τα λιπαρά ψάρια είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ωμέγα-3, και συγκεκριμένα σε EPA (εικοσαπεντανοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ)», εξηγεί η ειδικός. «Πρόκειται για απαραίτητα λιπαρά οξέα, που σημαίνει ότι το σώμα μας δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνο του και πρέπει να τα λαμβάνουμε μέσω της διατροφής μας».

Ποια θεωρούνται λιπαρά ψάρια

Αν θέλετε να εντάξετε περισσότερα ωμέγα-3 στη διατροφή σας, επιλέξτε τα εξής:

  • Σκουμπρί
  • Ρέγγα
  • Σολομός
  • Σαρδέλες
  • Πέστροφα
  • Γαύρος
  • Κυπρίνος (Γριβάδι)
  • Χέλι
  • Παπαλίνα
  • Μαρίδα

Οι ειδικοί συνιστούν να προτιμάτε τις φρέσκες ή κατεψυγμένες επιλογές. Αν επιλέξετε κονσέρβα, προτιμήστε ψάρι σε νερό και όχι σε άλμη ή λάδι. Για μια ισορροπημένη διατροφή, καλό είναι να καταναλώνετε τουλάχιστον μία μερίδα λιπαρού ψαριού την εβδομάδα.

Νόστιμες ιδέες για συνταγές

Εντάξτε τα λιπαρά ψάρια στην κουζίνα σας με απλούς τρόπους:

  • Ριζότο: Με κονσερβοποιημένο σολομό ή σκουμπρί (σε νερό).
  • Ψαρόπιτες: Παραδοσιακές ή μοντέρνες εκδοχές με φιλέτο ψαριού.
  • Ψαροκεφτέδες: Συνδυασμός βραστής πατάτας με λιπαρό ψάρι κονσέρβας.
  • Scrambled Eggs: Ομελέτα με κομμάτια καπνιστής ή ψητής πέστροφας.

Εναλλακτικές πηγές ωμέγα-3

Αν δεν καταναλώνετε ψάρι, υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που μπορείτε να επιλέξετε. Η Parker σημειώνει: «Οι φυτικές πηγές περιέχουν έναν τύπο ωμέγα-3 που ονομάζεται ALA (άλφα-λινολενικό οξύ). Ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει μια μικρή ποσότητα ALA στις πιο ενεργές μορφές, DHA και EPA».

Φυτικές πηγές ωμέγα-3

  • Λινάρι (λιναρόσπορος)
  • Καρύδια
  • Φασόλια σόγιας και τόφου
  • Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Η τακτική κατανάλωση λιπαρών ψαριών προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα και τον εγκέφαλό σας. Είτε μέσω ψαριών όπως ο σολομός και το σκουμπρί, είτε μέσω φυτικών πηγών όπως ο λιναρόσπορος, τα λιπαρά ωμέγα-3 είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία.

