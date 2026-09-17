Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Αποκάλυψε πόσα έπαιρνε ανά επεισόδιο στα «Ευτυχισμένοι Μαζί» – «Κάθε δύο μέρες ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο»

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, σε μία σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόN1», αναφέρθηκε στην περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» και αποκάλυψε τις αμοιβές του ανά επεισόδιο. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι λάμβανε 500 ευρώ καθαρά ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν και 1.000 ευρώ στη δεύτερη, έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις.

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Πέτρος Μπουσουλόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος παραχώρησε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μιλώντας στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόN1» στο YouTube για την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στους «Ευτυχισμένους Μαζί».
  • Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στους συμπρωταγωνιστές του και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Τάσο Γιαννόπουλο, εξηγώντας γιατί ο χαρακτήρας του είχε ξεχωρίσει.
  • Μίλησε ανοιχτά για τις αμοιβές του στη σειρά, αποκαλύπτοντας ότι «Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000».

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Μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις παραχώρησε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόN1» στο YouTube, όπου έκανε μια αναδρομή στην περίοδο κατά την οποία πρωταγωνιστούσε στην ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στους συμπρωταγωνιστές του και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Τάσο Γιαννόπουλο, εξηγώντας γιατί ο χαρακτήρας που υποδύθηκε στη σειρά είχε ξεχωρίσει και αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.

«Έπαιξαν όλοι πολύ καλά, γι’ αυτό που είχε να κάνει ο καθένας ήταν στον τομέα του πάρα πολύ καλός. Ενδεχομένως ο Τάσος Γιαννόπουλος έκανε ένα γκελ παραπάνω, έκανε τον ήρωα που πάντα υπάρχει στις παρέες, είναι αυτός ο περίεργος τύπος, πολύ συμπαθής, δεν θες πολλά πολλά, αλλά όταν λείπει απ’ την παρέα σου λείπει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μίλησε ανοιχτά για τις αμοιβές του στη σειρά και αποκάλυψε το ποσό που λάμβανε ανά επεισόδιο στις δύο σεζόν.

«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν μάσαγα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

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