Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Αποκάλυψε πόσα έπαιρνε ανά επεισόδιο στα «Ευτυχισμένοι Μαζί» – «Κάθε δύο μέρες ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο»

Μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις παραχώρησε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόN1» στο YouTube, όπου έκανε μια αναδρομή στην περίοδο κατά την οποία πρωταγωνιστούσε στην ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στους συμπρωταγωνιστές του και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Τάσο Γιαννόπουλο, εξηγώντας γιατί ο χαρακτήρας που υποδύθηκε στη σειρά είχε ξεχωρίσει και αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.

«Έπαιξαν όλοι πολύ καλά, γι’ αυτό που είχε να κάνει ο καθένας ήταν στον τομέα του πάρα πολύ καλός. Ενδεχομένως ο Τάσος Γιαννόπουλος έκανε ένα γκελ παραπάνω, έκανε τον ήρωα που πάντα υπάρχει στις παρέες, είναι αυτός ο περίεργος τύπος, πολύ συμπαθής, δεν θες πολλά πολλά, αλλά όταν λείπει απ’ την παρέα σου λείπει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μίλησε ανοιχτά για τις αμοιβές του στη σειρά και αποκάλυψε το ποσό που λάμβανε ανά επεισόδιο στις δύο σεζόν.

«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν μάσαγα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», αποκάλυψε ο ηθοποιός.