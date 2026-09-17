Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό – Τυλίχθηκε στις φλόγες πολυκατοικία, δείτε βίντεο

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Πολυώροφο κτήριο κατοικιών στην Οδησσό έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της διοίκησης της πόλης, Σεργκίι Λισάκ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Λισάκ ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί τόπου και αξιολογούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Την ίδια ώρα, βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή του πλήγματος. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ισχυρή έκρηξη, η οποία φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό και την ευρύτερη περιοχή.