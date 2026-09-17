Τραμπ: «Ελπίζουμε πως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν – Έχω μιλήσει απευθείας μαζί τους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Επιπλέον, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει συνομιλήσει «απευθείας» με εκπροσώπους της ιρανικής πλευράς.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται, «αν όλα πάνε καλά», κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν.
  • Ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.
  • Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει συνομιλήσει «απευθείας» με εκπροσώπους του Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται, «ελπίζουμε, κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν», επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν έχει υπάρξει πρόσφατη επικοινωνία με την ιρανική πλευρά, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει συνομιλήσει «απευθείας» με εκπροσώπους του Ιράν.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ