Τραμπ: «Ελπίζουμε πως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν – Έχω μιλήσει απευθείας μαζί τους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται, «ελπίζουμε, κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν», επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν έχει υπάρξει πρόσφατη επικοινωνία με την ιρανική πλευρά, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει συνομιλήσει «απευθείας» με εκπροσώπους του Ιράν.
Trump: We are hopefully toward the end of the Iran war. Iran wants to make a deal.
Reporter: Have you heard from them?
Trump: Yeah. pic.twitter.com/inxckSQPwI
— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
Πηγή: Al Jazeera