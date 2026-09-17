«Ώρες Μικρές»: Η ιστορία πίσω από το ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι αποκάλυψε η Ελένη Γιαννατσούλια

Την ιστορία πίσω από το «Ώρες Μικρές», ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με τη χαρακτηριστική φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκάλυψε η Ελένη Γιαννατσούλια, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Η ίδια αναφέρθηκε με συγκίνηση στον τραγουδιστή, τον οποίο χαρακτήρισε «ξεχωριστό και χαρισματικό πρόσωπο», τονίζοντας ιδιαίτερα τη σχέση που είχε με τους στίχους και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε κάθε τραγούδι.

Αναφερόμενη στη δημιουργία του «Ώρες Μικρές», η στιχουργός εξήγησε πως έγραψε τους στίχους πάνω στη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Όταν εκείνος παρουσίασε το τραγούδι στον Μαζωνάκη, η αντίδρασή του ήταν άμεση.

Σύμφωνα με την ίδια, ο τραγουδιστής συγκινήθηκε ιδιαίτερα ακούγοντας τους στίχους «Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι…» και ταυτίστηκε μαζί τους, πριν καν ακούσει ολόκληρο το τραγούδι.

«Το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα», φέρεται να είπε τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την Ελένη Γιαννατσούλια, η οποία ανέφερε πως στη συνέχεια αγάπησε κάθε στίχο του τραγουδιού, όπως τελικά συνέβη και με το κοινό.

«Όταν έγραψα τον στίχο πάνω στη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και του το έπαιξε ο Σαμπάνης και άκουσε τον στίχο που λέει “Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι, λάμπω σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει”… συγκινήθηκε πάρα πολύ με αυτές τις φράσεις. Ταυτίστηκε απολύτως και χωρίς καλά καλά να δει τους υπόλοιπους στίχους είπε “Το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα”.

Η στιχουργός μίλησε επίσης για τη γνωριμία της με τον Μαζωνάκη, αποδίδοντάς την στον Γιώργο Σαμπάνη. Όπως είπε, ο Σαμπάνης «της άπλωσε τον κόσμο των στίχων» της και ο Μαζωνάκης «τον περπάτησε με σεβασμό και αγάπη».

«Κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ και θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος είναι ένας μοιραίος άνθρωπος στη ζωή μου, και μου έχει κάνει εξαίσια δώρα… Ένα από αυτά τα δώρα, λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Του άπλωσε τον κόσμο των στίχων μου και εκείνος τον περπάτησε με σεβασμό και αγάπη. Δηλαδή ταυτιζόταν τόσο πολύ με τους στίχους…».

Κλείνοντας, η Ελένη Γιαννατσούλια αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή με στίχους από το «Ώρες Μικρές», αλλά και ένα ακόμη τραγούδι της, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή της για την απώλειά του.

«Εγώ θα τον αποχαιρετήσω με τους εξής στίχους μου: Ώρες μικρές στα σκοτεινά, του πόνου πάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα, σαν πόρτα ανοιχτή. Και ένας άλλος στίχος μου που λέει: Βαρύ της φυγής σου το τίμημα, μελαγχολία και μάτια σπασμένα».