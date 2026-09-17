Κολομβία: Νεκροί εντοπίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες του αεροσκάφους που συνετρίβη με προορισμό την Μπογκοτά

Νεκροί εντοπίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες σε μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη το Σαββατοκύριακο σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή της Κολομβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί την Κυριακή από την Κοντότο, πόλη στην περιοχή της ζούγκλας του νομού Τσοκό, με προορισμό την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η επαφή με το αεροσκάφος χάθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.
Hallan sin vida a los cinco ocupantes de una avioneta que se accidentó cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Bogotá. pic.twitter.com/93sbjxJtkM
— CENTRO Digital (@radiocentroec) September 16, 2026
Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
«Επιβεβαιώνω στη χώρα τον εντοπισμό του αεροσκάφους Cessna T206, με αριθμό καταχώρισης HK-4985, το οποίο συνετρίβη. Δυστυχώς, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί», δήλωσε ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.
Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.
Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin…
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή, σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, σύμφωνα με τις αεροδιαστημικές δυνάμεις της Κολομβίας.
Continúa la operación de búsqueda de los ocupantes de la aeronave accidentada con matrícula HK-4985, en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura.
Un helicóptero UH-60 Ángel permitió la inserción de un equipo de Recuperación de… pic.twitter.com/fWCVj0aeom
— Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 16, 2026
«Πρόκειται για τμήμα οροσειράς στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου η κλίση είναι πολύ απότομη», εξήγησε ο ταξίαρχος Λουίς Μιγκέλ Ντίας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας.
Παράλληλα, η πυκνή βλάστηση και τα ψηλά δέντρα στην περιοχή δυσχέραναν σημαντικά τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.
Τα αεροπορικά δυστυχήματα στην Κολομβία αποδίδονται συχνά σε συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων τεχνικά προβλήματα, το δύσβατο ανάγλυφο και οι ιδιαίτερες συνθήκες του τροπικού κλίματος.