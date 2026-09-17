Κολομβία: Νεκροί εντοπίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες του αεροσκάφους που συνετρίβη με προορισμό την Μπογκοτά

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Νεκροί εντοπίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες σε μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη το Σαββατοκύριακο σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή της Κολομβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί την Κυριακή από την Κοντότο, πόλη στην περιοχή της ζούγκλας του νομού Τσοκό, με προορισμό την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η επαφή με το αεροσκάφος χάθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

«Επιβεβαιώνω στη χώρα τον εντοπισμό του αεροσκάφους Cessna T206, με αριθμό καταχώρισης HK-4985, το οποίο συνετρίβη. Δυστυχώς, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί», δήλωσε ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή, σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, σύμφωνα με τις αεροδιαστημικές δυνάμεις της Κολομβίας.

Continúa la operación de búsqueda de los ocupantes de la aeronave accidentada con matrícula HK-4985, en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura. Un helicóptero UH-60 Ángel permitió la inserción de un equipo de Recuperación de… pic.twitter.com/fWCVj0aeom — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 16, 2026

«Πρόκειται για τμήμα οροσειράς στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου η κλίση είναι πολύ απότομη», εξήγησε ο ταξίαρχος Λουίς Μιγκέλ Ντίας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας.

Παράλληλα, η πυκνή βλάστηση και τα ψηλά δέντρα στην περιοχή δυσχέραναν σημαντικά τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα στην Κολομβία αποδίδονται συχνά σε συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων τεχνικά προβλήματα, το δύσβατο ανάγλυφο και οι ιδιαίτερες συνθήκες του τροπικού κλίματος.