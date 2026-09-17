Κολομβία: Νεκροί εντοπίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες του αεροσκάφους που συνετρίβη με προορισμό την Μπογκοτά

Οι πέντε επιβαίνοντες σε μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή της Κολομβίας εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια. Το αεροσκάφος, ένα Cessna T206, είχε απογειωθεί από την Κοντότο με προορισμό την Μπογκοτά και μετέφερε τον πιλότο και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας.

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Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκροί εντοπίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες σε μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη το Σαββατοκύριακο σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή της Κολομβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της χώρας.
  • Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί την Κυριακή από την Κοντότο με προορισμό την πρωτεύουσα Μπογκοτά, ενώ στο αεροσκάφος επέβαιναν ο πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή, σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, με την πυκνή βλάστηση να δυσχεραίνει σημαντικά τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκροί εντοπίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες σε μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη το Σαββατοκύριακο σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή της Κολομβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί την Κυριακή από την Κοντότο, πόλη στην περιοχή της ζούγκλας του νομού Τσοκό, με προορισμό την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η επαφή με το αεροσκάφος χάθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

«Επιβεβαιώνω στη χώρα τον εντοπισμό του αεροσκάφους Cessna T206, με αριθμό καταχώρισης HK-4985, το οποίο συνετρίβη. Δυστυχώς, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί», δήλωσε ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή, σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, σύμφωνα με τις αεροδιαστημικές δυνάμεις της Κολομβίας.

«Πρόκειται για τμήμα οροσειράς στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου η κλίση είναι πολύ απότομη», εξήγησε ο ταξίαρχος Λουίς Μιγκέλ Ντίας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας.

Παράλληλα, η πυκνή βλάστηση και τα ψηλά δέντρα στην περιοχή δυσχέραναν σημαντικά τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα στην Κολομβία αποδίδονται συχνά σε συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων τεχνικά προβλήματα, το δύσβατο ανάγλυφο και οι ιδιαίτερες συνθήκες του τροπικού κλίματος.

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