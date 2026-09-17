Κακοκαιρία στην Ισπανία: Νεκρός άνδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη

Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και τον θάνατο ενός άνδρα που παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη. Οι ισχυρές καταιγίδες έχουν οδηγήσει σε προβλήματα στις μετακινήσεις, κλείσιμο σταθμών μετρό και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις και καλούν τους κατοίκους σε προσοχή. Οι επιστήμονες συνδέουν την ένταση των καταιγίδων με την κλιματική αλλαγή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός άνδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη, καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.
  • Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν και δρομολόγια λεωφορείων τροποποιήθηκαν λόγω πλημμυρισμένων δρόμων, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο.
  • Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το άψυχο σώμα άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη, εντόπισαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ισπανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Ισχυρές καταιγίδες σαρώνουν τις τελευταίες ώρες την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ η Ισπανία μόλις είχε βγει από έναν εξαιρετικά ξηρό Σεπτέμβριο, έπειτα από ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες-ρεκόρ, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

Το άψυχο σώμα άνδρα εντόπισαν πυροσβέστες της Καταλονίας στο χωριό Ολιβέγια, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας ότι αγνοείτο γυναίκα.

Το όχημα του θύματος παρέσυρε χείμαρρος, ενώ ο άνδρας βρισκόταν στη θέση του οδηγού, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας, το οποίο γνωστοποίησε μέσω X τον εντοπισμό της σορού.

Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε μέσω X σε «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.

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