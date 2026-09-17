Κακοκαιρία στην Ισπανία: Νεκρός άνδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη

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Το άψυχο σώμα άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη, εντόπισαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ισπανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Ισχυρές καταιγίδες σαρώνουν τις τελευταίες ώρες την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ η Ισπανία μόλις είχε βγει από έναν εξαιρετικά ξηρό Σεπτέμβριο, έπειτα από ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες-ρεκόρ, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

Το άψυχο σώμα άνδρα εντόπισαν πυροσβέστες της Καταλονίας στο χωριό Ολιβέγια, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας ότι αγνοείτο γυναίκα.

Το όχημα του θύματος παρέσυρε χείμαρρος, ενώ ο άνδρας βρισκόταν στη θέση του οδηγού, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας, το οποίο γνωστοποίησε μέσω X τον εντοπισμό της σορού.

Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

🇪🇸 | Intensa tromba de agua y desbordamiento del alcantarillado en el barrio de Vilapicina en Barcelona durante el temporal de precipitaciones.pic.twitter.com/S2Hm3iJUdr — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 16, 2026

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε μέσω X σε «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana. Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes… https://t.co/S928gUYr9s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

La pluja ha arribat també a les andanes de l’L1 a Fabra i Puig. Una cascada d’aigua s’ha obert pas pel sostre i ha agafat desprevingudes les persones que esperaven el metro a l’estació pic.twitter.com/I2sexGa5jX — btv notícies (@btvnoticies) September 16, 2026

Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.