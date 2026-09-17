Σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών

Γεγονότα

1176: Ο βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας, από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.

Ο βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας, από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν. 1877: Ο εκλογικός νόμος ΧΜΗ επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε τιμοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία ημέρα. Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.

Ο εκλογικός νόμος ΧΜΗ επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε τιμοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία ημέρα. Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών. 1920: Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α’ τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους Βασιλικούς Κήπους του Τατοΐου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σηψαιμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε ηλικία 27 ετών.

Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α’ τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους Βασιλικούς Κήπους του Τατοΐου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σηψαιμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε ηλικία 27 ετών. 1961: Οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολης.

Οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολης. 1978: Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.

Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000: Ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Γεννήσεις

1923: Χανκ Γουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο Top 10 των ΗΠΑ. (Θαν. 1/1/1953)

Χανκ Γουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο Top 10 των ΗΠΑ. (Θαν. 1/1/1953) 1934: Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο «πατέρας» των exit poll. (Θαν. 1/9/2006)

Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο «πατέρας» των exit poll. (Θαν. 1/9/2006) 1940: Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2007)

Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2007) 1968: Αναστέιζια, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. («Left Outside Alone», «Sick and Tired»)

Αναστέιζια, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. («Left Outside Alone», «Sick and Tired») 1971: Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, μοντέλο από τη Σλοβακία.

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, μοντέλο από τη Σλοβακία. 1973: Ντέμης Νικολαΐδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Ντέμης Νικολαΐδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής. 1978: Ελεονώρα Μελέτη, Ελληνίδα δημοσιογράφος.

Θάνατοι