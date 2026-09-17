Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και την Οδησσό, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κτίρια και υποδομές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Δώδεκα τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, καταγράφηκαν στο Κίεβο και τρεις, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, στην Οδησσό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και την Οδησσό, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
  • Δώδεκα τραυματίες καταγράφηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.
  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τεσσάρων ετών. Ρωσικά πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια.

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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και την Οδησσό, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κτίρια και υποδομές.

Δώδεκα τραυματίες καταγράφηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 10.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τεσσάρων ετών, όταν πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ρωσικά πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για χρήση κυρίως βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

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