Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και την Οδησσό, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κτίρια και υποδομές.
Six people have been injured in Kyiv, during the Russian attack in the early hours.
Five victims are being kept in hospital, one of them is a 10 year old girl.
This is a video from one of the sites hit. pic.twitter.com/D59YbHofgM
— Tim White (@TWMCLtd) September 17, 2026
Δώδεκα τραυματίες καταγράφηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.
Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 10.
🚨BREAKING NEWS
▪️Footage of strikes on Kiev: missiles hitting one after another.🇷🇺🚀🔥
▪️Debris was reported falling in several locations in the Dniprovskyi district, Klitschko stated.
▪️An office building and a residential building were damaged. Debris also fell on warehouse… pic.twitter.com/Nev7Y3FPos
— Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) September 17, 2026
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τεσσάρων ετών, όταν πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Ρωσικά πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.
Zaporizhzhia was also attacked by Russia tonight, with suspected ballistic missiles hitting the city.
The industrial area appears to have been the main focus of the attack, but no details have been released yet by authorities. pic.twitter.com/41vQAIJmnU
— Tim White (@TWMCLtd) September 17, 2026
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για χρήση κυρίως βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.