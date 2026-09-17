Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και την Οδησσό, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κτίρια και υποδομές.

Δώδεκα τραυματίες καταγράφηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 10.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τεσσάρων ετών, όταν πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ρωσικά πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Zaporizhzhia was also attacked by Russia tonight, with suspected ballistic missiles hitting the city. The industrial area appears to have been the main focus of the attack, but no details have been released yet by authorities. pic.twitter.com/41vQAIJmnU — Tim White (@TWMCLtd) September 17, 2026

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για χρήση κυρίως βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.