Λούλα προς Τραμπ: «Μην αναμιχθείτε στις εκλογές της Βραζιλίας»

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Να μην αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, όπως δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ενόψει της παρουσίας των δύο ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Λούλα, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει την ερχόμενη Τρίτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, δήλωσε ότι σκοπεύει να απευθυνθεί στον Αμερικανό πρόεδρο και να του ζητήσει να μην παρέμβει στην εκλογική διαδικασία της Βραζιλίας.

«Θα πάω στη συνάντηση στον ΟΗΕ για να κάνω συζήτηση με τον Τραμπ και να του πω: μην αναμιγνύεστε στις εκλογές στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα σε προεκλογική εκδήλωση στη Σεϊλάντζια, συνοικία της Μπραζίλια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση των δύο προέδρων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του βραζιλιάνικου υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, οι δύο ηγέτες είναι πιθανό να συναντηθούν στη Γενική Συνέλευση, όπως είχε συμβεί και το 2025, όταν εκφώνησαν διαδοχικά τις ομιλίες τους.

Ο Λούλα διεκδικεί νέα θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, ενώ βασικός αντίπαλός του αναμένεται να είναι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σχέσεις Βραζιλίας και ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες, μετά την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών δασμών σε βραζιλιάνικα προϊόντα. Ο Λούλα έχει καταγγείλει τα μέτρα, υποστηρίζοντας ότι συνιστούν απόπειρα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας.

Η ένταση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων είχε αρχίσει να κλιμακώνεται ήδη από το 2025, όταν η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε σημαντικές αυξήσεις στους δασμούς για βραζιλιάνικα προϊόντα, με φόντο και τη δικαστική υπόθεση του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.