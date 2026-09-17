Λούλα προς Τραμπ: «Μην αναμιχθείτε στις εκλογές της Βραζιλίας»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, σκοπεύει να ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, ενόψει της παρουσίας τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτό το αίτημα έρχεται εν μέσω τεταμένων σχέσεων μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί από την επιβολή αμερικανικών δασμών σε βραζιλιάνικα προϊόντα και την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση του Λούλα με τον Φλάβιο Μπολσονάρου, σύμμαχο του Τραμπ.

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Διεθνή Νέα

Λούλα προς Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Να μην αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ενόψει της παρουσίας των δύο ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • «Θα πάω στη συνάντηση στον ΟΗΕ για να κάνω συζήτηση με τον Τραμπ και να του πω: μην αναμιγνύεστε στις εκλογές στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα.
  • Ο Λούλα διεκδικεί νέα θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, ενώ οι σχέσεις Βραζιλίας και ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες μετά την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών δασμών σε βραζιλιάνικα προϊόντα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Να μην αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, όπως δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ενόψει της παρουσίας των δύο ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Λούλα, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει την ερχόμενη Τρίτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, δήλωσε ότι σκοπεύει να απευθυνθεί στον Αμερικανό πρόεδρο και να του ζητήσει να μην παρέμβει στην εκλογική διαδικασία της Βραζιλίας.

«Θα πάω στη συνάντηση στον ΟΗΕ για να κάνω συζήτηση με τον Τραμπ και να του πω: μην αναμιγνύεστε στις εκλογές στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα σε προεκλογική εκδήλωση στη Σεϊλάντζια, συνοικία της Μπραζίλια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση των δύο προέδρων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του βραζιλιάνικου υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, οι δύο ηγέτες είναι πιθανό να συναντηθούν στη Γενική Συνέλευση, όπως είχε συμβεί και το 2025, όταν εκφώνησαν διαδοχικά τις ομιλίες τους.

Ο Λούλα διεκδικεί νέα θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, ενώ βασικός αντίπαλός του αναμένεται να είναι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σχέσεις Βραζιλίας και ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες, μετά την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών δασμών σε βραζιλιάνικα προϊόντα. Ο Λούλα έχει καταγγείλει τα μέτρα, υποστηρίζοντας ότι συνιστούν απόπειρα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας.

Η ένταση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων είχε αρχίσει να κλιμακώνεται ήδη από το 2025, όταν η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε σημαντικές αυξήσεις στους δασμούς για βραζιλιάνικα προϊόντα, με φόντο και τη δικαστική υπόθεση του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

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