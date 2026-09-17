Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (17/9) – Πού θα δείτε τον αγώνα του ΟΦΗ με την Χόφενχαϊμ

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Το ματς ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ για το Europa League και τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

16:30: ΣΚΑΪ Hybrid | Καλαμάτα – Λάρισα (Κύπελλο Ελλάδας)

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σλοβακία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών)

17:45: ΣΚΑΪ | ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (Κύπελλο Ελλάδας)

19:45: Magenta Sport 6 | Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ (UEFA Europa League)

19:45: Magenta Sport 2 | ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ (UEFA Europa League)

20:00: Magenta Sport 4 League | Μπέτις – Χετάφε (LaLiga)

22:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα (WTA 500)

22:00: Magenta Sport 5 | Μπεσίκτας – Μαρσέιγ (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 9 | Λίλεστρομ – Τορένσε (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 8 | Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 7 | Σέλτικ – Φερεντσβάρος (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 6 | Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 3 | Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν (UEFA Europa League)

22:30: Magenta Sport 3 League | Μάλαγα – Βιγιαρεάλ (LaLiga)

23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα (WTA 500)