Καιρός: Βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας – Βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, φτάνοντας τους 31 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επηρεάσουν την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επιμείνουν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου θα συνεχιστεί και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, ενώ στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 30 βαθμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επιμείνουν στην Κρήτη και θα επηρεάσουν κατά διαστήματα τα Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πιθανές είναι οι τοπικές βροχές στα Επτάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από το βράδυ.

Παράλληλα, τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, ενώ στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί από 26 έως 30 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
  • Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Αίθριος θα είναι ο καιρός.
  • Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς 2-3 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς.
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