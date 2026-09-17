Καιρός: Βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας – Βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

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Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επιμείνουν στην Κρήτη και θα επηρεάσουν κατά διαστήματα τα Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πιθανές είναι οι τοπικές βροχές στα Επτάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από το βράδυ.

Παράλληλα, τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, ενώ στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί από 26 έως 30 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ