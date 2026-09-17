Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες

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Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:00, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στο Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρθηκαν οι πέντε επιβαίνοντες, με τους τέσσερις να φέρουν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.