Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, όταν αυτοκίνητο με πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.
  • Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:00, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στο Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρθηκαν οι πέντε επιβαίνοντες, με τους τέσσερις να φέρουν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

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