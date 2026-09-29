«Ανοίγουν» τα κινητά για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Ναι στην άρση του απορρήτου από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών – Ποιους αφορά

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Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η απόφαση ελήφθη με βούλευμα, μετά το σχετικό αίτημα του ανακριτή, ο οποίος στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή ζήτησε να ελεγχθούν τα δεδομένα από ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Συγκεκριμένα, στο αίτημα περιλαμβάνονται:

6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

1 σκληρό δίσκο

1 usb, με τις αρμόδιες αρχές να ζητούν τον έλεγχο του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων ψηφιακής επικοινωνίας που περιέχονται στα συγκεκριμένα μέσα.

Ποιους αφορά

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι των:

Γιώργου Μαζωνάκη

δύο κατηγορουμένων ιατρών

δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο

Μέσω της άρσης του απορρήτου οι αρχές θα επιχειρήσουν να εξετάσουν τις επικοινωνίες των συγκεκριμένων προσώπων, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διαλεύκανση των γεγονότων και στην αποσαφήνιση των ενεργειών που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Το χρονικό εύρος για το οποίο ζητήθηκε η άρση του απορρήτου ξεκινά στις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για το μέγιστο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν οι επικοινωνίες και τα ψηφιακά δεδομένα των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που σχετίζονται με τις κινήσεις και τις ενέργειές τους κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η άρση του απορρήτου κρίθηκε από τον ανακριτή αναγκαία για τη διερεύνηση των ενεργειών των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ανοίγει πλέον ο δρόμος για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.